Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации на фоне пандемии

Королева Великобритании Елизавета Вторая выступит с первым за два десятка лет экстренным посланием к нации, сообщает The Guardian.

По данным издания, пойти на этот шаг монарха вынудила тревожная ситуация в стране, где продолжается стремительное распространение коронавируса.

Трансляция состоится в воскресенье, 5 апреля, в 20-00 по местному времени (22-00 мск).

На прошлой неделе 93-летняя королева вместе с супругом - принцем Эдинбургским Филипом - из-за опасений перед COVID-19 переехала в свою загородную резиденцию в Виндзорском замке.

Согласно официальным данным, по всей Великобритании выявлены более 38 тысяч случаев заражения, почти 3,6 тысячи человек скончались.