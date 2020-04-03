Елизавета Туктамышева поставит программу при участии болельщиков

На необычный творческий эксперимент решилась фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Лиза - прекрасная одиночница. Она владеет одним из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройным акселем. Даже в таком солидном по меркам фигурного катания возрасте (23 года) без раздумий пошла на изучение четверных тулупа и сальхова, чтобы по-прежнему конкурировать с молодыми прыгучими фигуристками. Лиза вообще не боится выходить за рамки. Все помнят ее смелый показательный номер сезона-2018/19 с элементами раздевания на песню Бритни Спирс Toxic.

При исполнении соревновательных программ такой свободы действий, конечно, не допускается. Но Туктамышева все равно попробует отойти от канонов, предложив своим фанатам поучаствовать в постановке вместе с профессионалом своего дела Юрием Смекаловым. Именно он сделал для Лизы короткую программу "Болеро" в триумфальном для Туктамышевой сезоне-2014/15.

- Попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне, - написала Туктамышева в "Инстаграме". - Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером.

Туктамышева проведет серию прямых эфиров. Вчера, уже после подписания этого номера "РГ" в печать, Лиза и Юрий Смекалов отвечали на вопросы подписчиков. Сегодня можно будет пообщаться с композитором Бхимой Юнусовым и проголосовать за музыкальный образ будущего номера. Завтра пройдет стрим репетиции, в ходе которой Лиза разучит фрагмент новой хореографии. В понедельник состоится онлайн-премьера номера, созданного вместе с поклонниками таланта фигуристки. Все эфиры намечены на 19.00 мск.