Елизавета Туктамышева поставит программу при участии болельщиков

Новости

Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад 00:36
Макгрегор обвинил Хабиба в трусости 00:31
В США прошли доклинические испытания вакцины от COVID-19 00:17
В Перу для борьбы с COVID-19 введут "мужские" и "женские" дни выхода из дома 02.04.2020
В опустевший из-за карантина центр Рима пришли дикие животные 02.04.2020
Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе 02.04.2020
Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен 02.04.2020
Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год 02.04.2020
Финансовый университет призывает преподавателей сократить летний отпуск 02.04.2020
Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции 02.04.2020
Из-за коронавируса Польша запретила вывозить 858 видов товаров 02.04.2020
К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки 02.04.2020
Преподавателей вузов призвали остаться на рабочих местах в июле 02.04.2020
Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре 02.04.2020
Песков объяснил решение дать регионам полномочия по режиму нерабочих дней 02.04.2020
Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок 02.04.2020
США разработали план по урегулированию конфликта в Венесуэле в контакте с Гуайдо 02.04.2020
В Эквадоре родственники оставляют тела погибших прямо на улице 02.04.2020
Южноуральцам окажут помощь после продления "каникул" из-за COVID-19 02.04.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек 02.04.2020
В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом 02.04.2020
Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США 02.04.2020
В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ 02.04.2020
В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию 02.04.2020
Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 02.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
03.04.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Примерьте тулуп

Елизавета Туктамышева поставит программу при участии болельщиков
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
На необычный творческий эксперимент решилась фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева - очень яркая и экспрессивная фигуристка. Она не боится творческих экспериментов и сложных технических элементов. Фото: РИА Новости Елизавета Туктамышева - очень яркая и экспрессивная фигуристка. Она не боится творческих экспериментов и сложных технических элементов. Фото: РИА Новости
Елизавета Туктамышева - очень яркая и экспрессивная фигуристка. Она не боится творческих экспериментов и сложных технических элементов. Фото: РИА Новости

Лиза - прекрасная одиночница. Она владеет одним из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройным акселем. Даже в таком солидном по меркам фигурного катания возрасте (23 года) без раздумий пошла на изучение четверных тулупа и сальхова, чтобы по-прежнему конкурировать с молодыми прыгучими фигуристками. Лиза вообще не боится выходить за рамки. Все помнят ее смелый показательный номер сезона-2018/19 с элементами раздевания на песню Бритни Спирс Toxic.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

При исполнении соревновательных программ такой свободы действий, конечно, не допускается. Но Туктамышева все равно попробует отойти от канонов, предложив своим фанатам поучаствовать в постановке вместе с профессионалом своего дела Юрием Смекаловым. Именно он сделал для Лизы короткую программу "Болеро" в триумфальном для Туктамышевой сезоне-2014/15.

- Попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне, - написала Туктамышева в "Инстаграме". - Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером.

Туктамышева проведет серию прямых эфиров. Вчера, уже после подписания этого номера "РГ" в печать, Лиза и Юрий Смекалов отвечали на вопросы подписчиков. Сегодня можно будет пообщаться с композитором Бхимой Юнусовым и проголосовать за музыкальный образ будущего номера. Завтра пройдет стрим репетиции, в ходе которой Лиза разучит фрагмент новой хореографии. В понедельник состоится онлайн-премьера номера, созданного вместе с поклонниками таланта фигуристки. Все эфиры намечены на 19.00 мск.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко: Наши футболисты согласятся на понижение зарплаты
Названы сроки проведения Олимпиады в Токио в 2021 году