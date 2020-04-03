Фермеры в США из-за краха отрасли вынуждены сливать молоко в канализацию

Молочная отрасль в США оказалась на грани краха из-за закрытия малых предприятий по производству тары и упаковок, а также острых логистических проблем.

Несмотря на высокий спрос на молочные продукты, в условиях пандемии коронавируса в цепочке поставок молока возникло множество сбоев, которые не позволяют фермерам продавать свою продукцию на рынке, сообщает Reuters. Фермеры вынуждены сливать молоко в канализацию.

Массовое закрытие ресторанов и школ привело к внезапному переходу от оптовых рынков общественного питания к розничным продуктовым магазинам, что приводит к неразберихе в сфере логистики и упаковки для заводов по переработке молока, масла и сыра. Компании которые перевозят молочные продукты, не могут найти достаточное количество водителей, которые в большинстве своем находятся на самоизоляции. А продажи на основных рынках экспорта молочной продукции прекратились, так как сектор общественного питания закрылся практически во всем мире.

По словам фермеров, сельскохозяйственных экономистов и дистрибьюторов продуктов питания, проблемы молочной промышленности сигнализируют о более широких проблемах в глобальной цепочке поставок продуктов питания. Молочный бизнес пострадал сильнее и раньше, чем другие сельскохозяйственные товары в силу того, что это скоропортящаяся продукция - молоко не может быть заморожено, как мясо, или храниться на элеваторе, как зерно.

Молочный фермер Джейсон Лидл в интервью агентству признался, что мог бы продать свое молоко, если бы был в состоянии своими силами доставить его на рынок. Однако в США молоко уже давно не продается на розлив, а должно реализоваться в специальной таре по утвержденным стандартам.

Лидл вынужден сливать в канализацию 4 700 галлонов (более 20 тысяч литров) молока со своих 480 коров каждый день, начиная со вторника. Большинство членов молочного профсоюза DFA, состоящего из 7500 человек, прибегли к этой печальной процедуре.

Лидл сказал, что профсоюз заплатит за молоко, которое он и другие фермеры вынуждены сливать, однако доходы самого профсоюза катастрофически пострадают от этой меры.

Причем, отмечают наблюдатели, сброс происходит даже тогда, когда потребительский спрос на молочные продукты резко растет в условиях пандемии. Панические покупки, к которым прибегли многие жители США, оставили полки большинства продуктовых магазинов в США почти пустыми в последние недели на фоне закрытия предприятий и карантина по всей стране. Так, розничные продажи сливочного масла в марте выросли более чем на 127%, а сыра - на более чем 84%, по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно данным службы Nielsen.

В других продовольственных секторах также происходят сбои, поскольку ограничения на поездки и режим изоляции приводят к нехватке рабочей силы, необходимой для посадки, сбора и распределения фруктов и овощей, а также холодильных контейнеров и водителей грузовиков.

Пользуясь этими обстоятельствами, бакалейщики повышают цены: так, средняя розничная цена коровьего молока выросла на 11,2% за неделю, закончившуюся 21 марта, по сравнению с годом ранее, как показывают данные Nielsen.

Проблемы с поставкой ряда продуктов первой необходимости связаны с закрытием ресторанов и кафе. "Около половины потребительского бюджета США было сфокусировано на предприятиях общепита, и пандемия закрыла этот кран", - сказал Мэтт Гулд, редактор торгового издания Dairy & Food Market Analyst.