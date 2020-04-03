Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 22, ст. 2066; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 28, 31; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5500, 5519; 2009, N 29, ст. 3632; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157; 2015, N 10, ст. 1419; N 24, ст. 3377; 2016, N 15, ст. 2063; N 27, ст. 4173, 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 47, ст. 6849; N 49, ст. 7315; 2018, N 9, ст. 1291; N 31, ст. 4821; 2019, N 22, ст. 2667; N 39, ст. 5375) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания:

"3. Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно):

1) приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, в том числе проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, а также приостановление течения сроков, предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе сроков назначения (проведения) проверок, на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля;

2) продление установленных настоящим Кодексом сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов;

3) продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу;

4) продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений);

5) продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

6) дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления;

7) основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

8) основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

4. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, указанными в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 2 статьи 18 настоящего Кодекса, а также продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора в случае, если указанные сроки не продлены в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи либо если в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи предусмотрены более ранние сроки их уплаты.

В случае, если в соответствии с настоящим пунктом сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам), торгового сбора продлеваются для отдельных категорий налогоплательщиков, при принятии указанных в настоящем пункте нормативных правовых актов и установлении критериев определения этих категорий налогоплательщиков учитываются следующие показатели: основные виды экономической деятельности, которые осуществляют налогоплательщики по состоянию на 1 марта 2020 года; данные, содержащиеся в реестрах, ведение которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В случае определения указанных категорий на основе иных критериев уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации формирует соответствующий перечень налогоплательщиков с указанием их идентификационных номеров, который направляется в налоговый орган по субъекту Российской Федерации в электронной форме.

5. Правоотношения, возникающие в период действия нормативных правовых актов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, регулируются законодательством о налогах и сборах с учетом особенностей, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.";

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 после слова "установленные" дополнить словами "в соответствии с";

3) в статье 61:

а) в пункте 6 слова "законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем" заменить словами "законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем";

б) в пункте 7 слова "законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем" заменить словами "законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем";

4) в абзаце втором пункта 1 статьи 45 слова "законодательством о налогах и сборах" заменить словами "в соответствии с настоящим Кодексом";

5) в статье 57:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "в порядке, предусмотренном" заменить словами "в соответствии с";

б) пункт 3 после слова "устанавливаются" дополнить словами "в соответствии с";

6) в статье 61:

а) абзац первый пункта 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

б) абзац первый пункта 6 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

7) в статье 62:

а) в абзаце первом пункта 1 слово "Срок" заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, срок";

б) пункт 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

8) в статье 64:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

б) пункт 52 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

в) в абзаце первом пункта 53 слово "пунктом" заменить словом "Кодексом";

г) абзац первый пункта 6 дополнить словами ", если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Кодексом";

д) абзац первый пункта 8 дополнить словами ", если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Кодексом";

9) в абзаце первом пункта 1 статьи 70 слова "настоящей статьей" заменить словами "в соответствии с настоящим Кодексом".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4564; N 53, ст. 5023; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021; 2003, N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3518, 3527; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3112; 2006, N 31, ст. 3436, 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3611, 3614; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731;.N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 17, ст. 2318; N 23, ст. 3262; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604, 7607; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688, 6692, 6693; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4176, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 16; N 15, ст. 2133; N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4535; N 32, ст. 5090, 5093, 5096; N 45, ст. 6828, 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8416; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2667; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112; N 39, ст. 5371, 5373, 5374, 5375, 5377; N 52, ст. 7777; Российская газета, 2020, 30 марта) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 статьи 2141 слова "(за исключением доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года)" исключить;

2) статью 2142 изложить в следующей редакции:

"Статья 2142. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации

1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.

2. В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в иностранной валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения дохода.

3. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании информации, представленной банками в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

4. Банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

Формы и форматы представления указанной в настоящем пункте информации утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

3) абзац четвертый пункта 172 и пункт 25 статьи 217 признать утратившими силу;

4) в статье 224:

а) абзац пятый пункта 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.";

5) в абзаце первом пункта 2 статьи 2261 слова "абзаца второго пункта 1 статьи 2142," исключить;

6) пункт 6 статьи 228 изложить в следующей редакции:

"6. Налогоплательщики, получившие доходы, указанные в статье 2142 настоящего Кодекса, доходы, сведения о которых представлены в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 2261 настоящего Кодекса, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 72 статьи 217 настоящего Кодекса, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, если иное не предусмотрено настоящей статьей.";

7) абзац второй пункта 4 статьи 229 после слов "а также" дополнить словами "доходы, указанные в статье 2142 настоящего Кодекса, доходы, сведения о которых представлены в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 2261 настоящего Кодекса,";

8) статью 34625 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вправе учесть произведенные до перехода на упрощенную систему налогообложения расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере реализации указанных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 34617 настоящего Кодекса.

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при применении упрощенной системы налогообложения учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на упрощенную систему налогообложения.";

9) в статье 427:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Для плательщиков, указанных в подпункте 17 пункта 1 настоящей статьи, начиная с 2021 года применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; 2004, N 49, ст. 4851; 2011, N 45, ст. 6330; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 19, ст. 2321; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183; 2017, N 31, ст. 4821; 2019, N 52, ст. 7804) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно):

продление установленных настоящим Федеральным законом сроков уплаты страховых взносов;

продление сроков представления в территориальные органы страховщика расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и (или) иных документов;

продление сроков направления и исполнения требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также сроков принятия решений о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов;

дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, изменение порядка и условий ее предоставления;

основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов;

основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в территориальные органы страховщика расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и (или) иных документов (сведений).

Правоотношения, возникающие в период действия нормативных правовых актов, указанных в части третьей настоящей статьи, регулируются законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом особенностей, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.";

2) в пункте 4 статьи 22 первое предложение дополнить словами ", если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом";

3) пункт 2 статьи 262 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

4) в статье 264:

а) пункт 7 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

б) пункт 9 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

5) в статье 269:

а) в пункте 2 слова "пунктом 3 настоящей статьи" заменить словами "в соответствии с настоящим Федеральным законом";

б) пункт 3 дополнить словами ", если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом".

Статья 4

Внести в статью 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2004, N 30, ст. 3088; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 44; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 7057; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; 2013, N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6352; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487; 2017, N 24, ст. 3483; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2574; N 32, ст. 5099) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) для страхователей, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".";

2) пункт 8 после цифр "15" дополнить цифрами ", 16";

3) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. Начиная с 2021 года для страхователей, указанных в подпункте 16 пункта 4 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца, не превышающей величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 22,0 процента;

в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента;

свыше предела установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца, не превышающей величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента;

в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента.

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам страховых взносов:

Статья 5

1. Установить, что в период с 1 апреля 2020 года до конца расчетного периода 2020 года для страхователей, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", применяются следующие тарифы страховых взносов:

1) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

а) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца, не превышающей величину минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 22,0 процента;

б) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента;

2) сверх предела установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

а) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца, не превышающей величину минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента;

б) в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, - в размере 10,0 процента.

2. В период с 1 апреля 2020 года до конца расчетного периода 2020 года определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) по следующим тарифам страховых взносов:

Статья 6

Установить, что в период с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:

а) в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - в размере 10,0 процента;

б) свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - в размере 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - в размере 5,0 процента.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 7, 9 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 7, 9 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения статьи 2142 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2021 года.

4. Действие положений пункта 22 статьи 34625 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Нормативные правовые акты, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", могут предусматривать их применение к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

6. Действие положений статей 5 и 6 настоящего Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин