Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст.

6413) следующие изменения:

1) в наименовании слова "федерального бюджета" заменить словами "бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

2) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 2 и 3 статьи 53, пунктов 2 и 3 статьи 59, пунктов 2 и 3 статьи 64, пункта 2 статьи 9610, пункта 8 статьи 103, абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части распределения между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев третьего, пятого и шестого пункта 3, абзацев первого и второго пункта 4 и пункта 6 статьи 132, пункта 2 статьи 133, пункта 1 статьи 1381 (в части случаев, установленных федеральными законами), абзацев третьего, шестого и седьмого пункта 3 и абзаца первого пункта 4 статьи 139, части первой (в части случаев, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации), части третьей статьи 1391, абзаца первого пункта 5 статьи 140, пунктов 2, 3, 6 и 7 статьи 149 (в части сроков), пункта 2 статьи 1741, пункта 1 статьи 185, абзаца первого пункта 1 и пункта 7 статьи 192, пункта 1 статьи 194, абзаца четырнадцатого пункта 3 статьи 217, пунктов 1 и 2 статьи 232, пункта 3 статьи 2644 (в части сроков подготовки заключений на годовой отчет об исполнении бюджета), пункта 4 статьи 2645 (в части сроков), абзаца второго пункта 2 и абзаца второго пункта 3 статьи 2649 (в части сроков), пункта 1 статьи 26410 (в части сроков) и пункта 3 статьи 26411 (в части сроков) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 52, ст. 5036; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 19, ст. 1756; N 52, ст. 5572; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; 2012, N 31, ст. 4316; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 11, ст. 1090; N 30, ст. 4267; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5751, 5752; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4102, 4105; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7774, 7797).";

3) дополнить статьями 21 - 23 следующего содержания:

"Статья 21

1. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году Правительство Российской Федерации вправе принимать решения о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации.

3. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен без внесения изменений в Федеральный закон от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в случае и в пределах поступления в доходы федерального бюджета доходов Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 49-ФЗ "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", а также по решению Правительства Российской Федерации в случае и в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета.

4. Установить, что в ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) без внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальный правовой акт представительного органа муниципального образования о местном бюджете) могут быть внесены изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией);

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

3) в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным частью 4 настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете).

6. Установить, что по итогам исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 2020 году установленные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете) размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) могут быть превышены на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов.

7. Установить, что в 2020 году дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

8. Установить, что в 2020 году объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) может превысить ограничения, установленные пунктами 4 и 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму, не превышающую объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

9. Установить, что в 2020 году дополнительно к случаям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) юридическому лицу, в том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не является соответствующий субъект Российской Федерации (муниципальное образование), могут предоставляться субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

10. Установить, что в 2020 году предоставление субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета осуществляется на срок, не превышающий 180 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.

11. Установить, что в 2020 году Правительство Российской Федерации вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в федеральном бюджете для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, если соглашение заключено).

12. Установить, что в 2020 году высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в бюджете субъекта Российской Федерации для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, если соглашение заключено).

13. Установить, что сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, предусмотренная на 2020 год Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", может быть увеличена на сумму, определенную Правительством Российской Федерации.

14. Установить, что в 2020 году Правительство Российской Федерации в случае превышения базовой цены на нефть, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, среднего за отчетный календарный месяц уровня цены нефти марки "Юралс", определяемого в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе использовать начиная с текущего месяца средства Фонда национального благосостояния на цели, указанные в пункте 1 статьи 9610 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15. Установить, что в 2020 году в целях замещения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета могут осуществляться внутренние (внешние) заимствования, в том числе с превышением установленного Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации.

Статья 22

1. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации представляет для рассмотрения в Комиссию Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде (далее - Комиссия) предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, и предложения по принятию решений в соответствии с частью 11 статьи 21 настоящего Федерального закона. Указанные предложения направляются Комиссией в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума), Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и Счетную палату Российской Федерации.

2. В состав Комиссии включаются по семь представителей от Государственной Думы и от Совета Федерации. Состав Комиссии от Государственной Думы утверждается постановлением Государственной Думы. Состав Комиссии от Совета Федерации утверждается постановлением Совета Федерации.

3. Комиссия в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений, указанных в части 1 настоящей статьи, принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (перераспределение (распределение) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований) либо о внесении указанных в части 1 настоящей статьи предложений на рассмотрение Государственной Думы. Решение Комиссии направляется в Министерство финансов Российской Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

4. В случае, если Комиссия в течение трех рабочих дней не приняла решение о внесенных на ее рассмотрение предложениях, указанных в части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации или определенный в порядке, указанном в части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, орган вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (перераспределении (распределении) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований).

5. В 2020 году представителям от Государственной Думы и Совета Федерации в Комиссии передаются полномочия представителей соответственно от Государственной Думы и Совета Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Статья 23

1. Правительство Российской Федерации вправе:

1) перенести в 2020 году период погашения реструктурированных в соответствии с частями 9 и 10 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", частями 9 и 10 статьи 18 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным на подготовку к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани, на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи, последствий крупномасштабного наводнения на территориях Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, предусмотрев погашение задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам в период с 2025 по 2034 год включительно ежегодно равными долями с возможностью ее досрочного погашения;

2) установить порядок и сроки погашения задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам при продлении в 2020 году периода погашения реструктурированных в соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам погашению в 2020 году не подлежит, подлежащая погашению в 2020 году задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам погашается с 2025 до 2029 года включительно.

2. Дополнительная рассрочка по погашению задолженности по бюджетным кредитам оформляется дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, заключаемыми Министерством финансов Российской Федерации с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 2020 году в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом реализации положений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, подлежат направлению на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом.

4. Субъекты Российской Федерации, не выполнившие по итогам 2019 года обязательства, принятые в рамках проведенной в соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, освобождаются в 2020 году от досрочного погашения задолженности сверх объема, предусмотренного на 2020 год графиками погашения задолженности.";

4) в статье 3:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что до 1 января 2021 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 2 и частью 3 статьи 2, частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, и на средства, зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", не распространяются положения абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, пунктов 2 и 4 статьи 781 (в части утверждения в федеральном законе о федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, абзаца первого пункта 2 статьи 791, пункта 2 статьи 80, пункта 2 статьи 83, пункта 41 статьи 132, абзаца четвертого пункта 7 статьи 217 (в части положений об общем объеме бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета) Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

б) дополнить частями 11 - 13 следующего содержания:

"11. Установить, что до 1 января 2021 года на средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с решениями, предусмотренными частью 4 статьи 21 настоящего Федерального закона, не распространяются положения абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, абзаца второго пункта 2 и абзаца первого пункта 4 статьи 781, абзаца второго пункта 2 статьи 791 и пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12. Установить, что до 1 января 2021 года на случаи увеличения резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) в соответствии с настоящим Федеральным законом не распространяются положения пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Установить, что до 1 января 2021 года на расходные обязательства по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), не распространяются положения подпункта 1 пункта 3 статьи 130 и пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году осуществляется с учетом положений Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин