Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 13, ст. 1078; 2011, N 7, ст. 901; 2016, N 1, ст. 82; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 75) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 83 изложить в следующей редакции:

"2. Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, подразделениями транспортной безопасности, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а также уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными законами.";

2) в статье 84:

а) в подпункте 2 пункта 5 слова "ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта" заменить словами "транспортной безопасности";

б) в пункте 6 слова "ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта," заменить словами "транспортной безопасности".

Президент Российской Федерации В. Путин