Глава Минздрава рассказал, кому нужно срочно обращаться за помощью медиков

Михаил Мурашко назвал сегодня группы пациентов, для которых особенно важно обращаться за медицинской помощью немедленно, при появлении первых признаков респираторной инфекции.

"Своевременное обращение за медицинской помощью особенно важно для пациентов, которые имеют хронические заболевания, заболевания в стадии обострения, а также пациенты, которым назначена терапия с применением иммуносупрессивных препаратов, снижающих иммунитет, - сказал министр на брифинге в Пироговском центре. - Очень важно, чтобы эти группы пациентов при первых же симптомах получили консультацию. Она может быть очной, может быть и дистанционной, по телефону. Можно позвонить на горячую линию по коронавирусу - они сейчас открыты во всех регионах, чтобы уточнить, какие признаки заболевания требуют обязательного немедленного вызова скорой помощи".

Министр также сообщил, что на сайте госуслуг размещен специальный ресурс по тестированию состояния пациента. При прохождении теста данные о каждом человеке вводятся в систему и попадают в общую базу данных. Это позволяет отслеживать состояние заболевшего, чтобы дать каждому возможность получить своевременную помощь. "А в масштабах страны - накопленные данные позволят следить за развитием ситуации и оценить эффективность принимаемых мер", - отметил Михаил Мурашко.