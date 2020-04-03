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03.04.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

Главного связиста армии генерала Арсланова оставили под стражей

Текст: Юрий Гаврилов
До 6 июня продлил 235-й гарнизонный военный суд арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халилу Арсланову. Два месяца назад его взяли под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По версии следствия, Арсланов может быть причастен к двум эпизодам хищения госсредств, выделенных в рамках исполнения госконтрактов. "Уведенные" суммы впечатляют - 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд соответственно.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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Правоохранители также считают, что, находясь на свободе, Арсланов активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет их к даче ложных показаний. А также дает указание своим подчиненным положительно характеризовать его по работе. Судя по всему, все эти факторы суд учел, вынос решение о продлении ареста генерала.

Арсланову инкриминировали мошенничество в особо крупном размере ( часть 4 ст. 159 УК РФ) в октябре прошлого года. Причем уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено еще в августе 2013-го. Тогда следователи начали разбираться с хищением денег при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

По уголовному делу проходят также бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов. А еще - начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павел Кутахов и Александр Оглоблин из Главного управления связи. Ранее все они признали свою причастность к хищению денег и дали показания на Арсланова. Правда, в впоследствии Кутахов и Оглоблин от этих слов отказались. Сам генерал вину не признает и утверждает, что дело сфальсифицировано, а его оговорили.

В минобороны материальных претензий к Арсланову до приговора суда решили не предъявлять. Тем более, что по некоторым данным правдивость заявлений генерала вроде бы подтвердила проверка его слов на полиграфе.

Происшествия Правосудие Суд

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