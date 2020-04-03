Госсовет КНР объявил общенациональный день траура по жертвам пандемии

Власти КНР объявили четвертое апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса. Это касается и медиков, которые пожертвовали своей жизнью ради спасения людей. О решении Госовета сообщило Центральное телевидение Китая.

"В субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все увеселительные общественные мероприятия", - разъяснения публикует ТАСС.

Память погибших во всем Китае почтят трехминутным молчанием. По официальной статистике, число заболевших коронавирусом в стране с момента возникновения болезни составило свыше 81,5 тысячи, умерли более 3,3 тысяч человек. Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Позже болезнь распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.