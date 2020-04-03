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iPhone 9 не будет. Маленький смартфон Apple назовут по-другому

Текст:   Антон Благовещенский
03.04.2020,  
14:20
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Компактный смартфон от Apple с 4,7-дюймовым экраном, по всей видимости, не будет называться iPhone 9. Вместо этого аппарат получит название iPhone SE, пишет The Verge.

Свои выводы издание делает, основываясь на новой утечке с сайта Apple - там засветилось защитное стекло Belkin InvisiGlass, которое предлагалось купить для моделей iPhone SE, 8 и 7, причем позднее версия для iPhone SE была удалена с сайта. Также iPhone SE, давно изъятый из продажи, был упомянут как смартфон, на который распространяется гарантия AppleCare+.

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Можно также предположить, что дизайн нового "малыша" будет таким же, как и у оригинального iPhone SE, выпущенного в 2016 году, однако гарантировать, разумеется, никто ничего не будет.

Ранее сообщалось, что компактный и бюджетный (от 399 долларов) смартфон от Apple получит экран 4,7 дюйма и мощную начинку, включая 3 Гб ОЗУ и чип Apple A13. Вместо сканера Face ID будет использоваться Touch ID.

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