iPhone 9 не будет. Маленький смартфон Apple назовут по-другому

Компактный смартфон от Apple с 4,7-дюймовым экраном, по всей видимости, не будет называться iPhone 9. Вместо этого аппарат получит название iPhone SE, пишет The Verge.

Свои выводы издание делает, основываясь на новой утечке с сайта Apple - там засветилось защитное стекло Belkin InvisiGlass, которое предлагалось купить для моделей iPhone SE, 8 и 7, причем позднее версия для iPhone SE была удалена с сайта. Также iPhone SE, давно изъятый из продажи, был упомянут как смартфон, на который распространяется гарантия AppleCare+.

Можно также предположить, что дизайн нового "малыша" будет таким же, как и у оригинального iPhone SE, выпущенного в 2016 году, однако гарантировать, разумеется, никто ничего не будет.

Ранее сообщалось, что компактный и бюджетный (от 399 долларов) смартфон от Apple получит экран 4,7 дюйма и мощную начинку, включая 3 Гб ОЗУ и чип Apple A13. Вместо сканера Face ID будет использоваться Touch ID.