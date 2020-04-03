Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

С начала года на Пиренеях было зафиксировано по меньшей мере 117 710 случаев заражения, на Апеннинском полуострове - 110 238.

Согласно заверениям властей обеих стран, пик кризиса пройден - темпы роста числа инфицированных стабилизировались и в ближайшей перспективе даже могут пойти на спад.

Вместе с тем, по мнению экспертов, несмотря на все усилия национальных правительств в Европе в целом не удается взять полностью под контроль вспышку заболевания.