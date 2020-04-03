Итальянский дизайнер Серджо России умер от коронавируса

Дизайнер и основатель всемирно известного бренда Sergio Rossi скончался на 85-м году жизни в результате заражения коронавирусом, сообщает Corriere della sera.

Росси ушел из жизни в городе Чезена (область Эмилия-Романья) 2 апреля, но о его кончине стало известно только сейчас. По данным СМИ, после госпитализации в местную больницу Буфалини состояние дизайнера резко ухудшилось. Справиться со смертоносным недугом он не смог.

Серджо Росси родился в семье сапожника в 1935 году. В 1968-м он создал марку люксовой женской обуви, которая прогремела на весь мир, закрепив за ним титул "короля обуви".