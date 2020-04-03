Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Статью 577 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2012, N 53, ст. 7613) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Гражданин, пребывающий в резерве, в период прохождения военных сборов несет материальную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 12 июля 1999 года N 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 июля 1999 года N 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3682; 2006, N 50, ст. 5281; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2017, N 30, ст. 4450) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части, а также определяет порядок возмещения причиненного ущерба.";

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

военнослужащие - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а также граждане, призванные на военные сборы, в том числе граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве;

воинские части - органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, воинские формирования, воинские подразделения, специальные формирования, органы военной прокуратуры, военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные органы и организации, в которых военнослужащие проходят (проходили) военную службу, военные сборы;

имущество воинской части (далее также - имущество) - недвижимое и движимое имущество, в том числе вооружение, военная и специальная техника, специальные средства, денежные средства (деньги), денежные документы, ценные бумаги, бланки документов строгой отчетности, другие материальные средства, являющиеся собственностью Российской Федерации и закрепленные за воинской частью;

командиры (начальники) - командиры (начальники, руководители) воинских частей, их заместители, командиры (начальники, руководители) структурных подразделений воинских частей и их заместители;

прямой действительный ущерб (далее - ущерб) - утрата или уменьшение наличного имущества, ухудшение состояния указанного имущества, расходы, которые воинская часть произвела или должна произвести для восстановления, приобретения имущества, затраты на лечение в медицинских организациях военнослужащих, пострадавших от умышленных действий других военнослужащих, произведенные воинской частью, излишние денежные выплаты, включая возмещение ущерба, причиненного военнослужащими третьим лицам, а также уплаченные воинской частью неустойки (штрафы, пени) и компенсации в связи с неправомерными действиями (бездействием) военнослужащих.";

3) в статье 3:

а) в пункте 1 слово "реальный" исключить;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Не допускается привлечение военнослужащего к материальной ответственности за ущерб, причиненный этим военнослужащим вследствие исполнения обязательного для него приказа (распоряжения) командира (начальника), иных правомерных действий (правомерного бездействия), в том числе совершенных в состоянии необходимой обороны, при задержании лица, совершившего преступление или административное правонарушение, для доставления органам власти и (или) пресечения возможности совершения им новых преступления или административного правонарушения, в состоянии крайней необходимости, вследствие действий (бездействия), связанных с обоснованным служебным риском, вследствие действий, осуществленных в отношении имущества воинской части в соответствии со специальными предписаниями нормативных правовых актов, а также за ущерб, причиненный вследствие действия непреодолимой силы, в том числе в результате физического принуждения военнослужащего, если вследствие такого принуждения он не мог руководить своими действиями (бездействием).";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.

Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим.

Течение срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности приостанавливается на период досудебного производства и (или) судебного разбирательства.

Течение срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности продолжается на следующий день после дня вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) или вступления приговора (постановления) суда по уголовному делу в законную силу.

На период возмещения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ущерба с рассрочкой платежа, предусмотренного пунктом 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, течение срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности прерывается. Течение срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности в указанном случае начинается заново со дня, следующего за днем просрочки выплаты очередного платежа, исходя из письменного обязательства военнослужащего о добровольном возмещении ущерба.

Командиры (начальники), не принявшие необходимых мер по возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности в соответствии с настоящим Федеральным законом в течение одного года со дня истечения срока, рассчитанного по правилам, предусмотренным абзацами первым - пятым настоящего пункта.";

4) в статье 4:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие несут материальную ответственность в следующих размерах:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - в размере причиненного ими ущерба, но не более двух окладов по воинской должности;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет;

граждане, призванные на военные сборы, - в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, по которой гражданин исполняет обязанности в период прохождения военных сборов (далее - оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части), и одного оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы.";

б) в пункте 2 слово "месячных" заменить словом "ежемесячных";

в) в пункте 3 после слова "порчи," дополнить словом "утраты,", слово "месячной" заменить словом "ежемесячной";

г) в пункте 4 слово "месячных" заменить словом "ежемесячных";

5) в статье 5:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"по неосторожности военнослужащим, которому имущество было вверено на основании документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) получение им этого имущества для обеспечения хранения, перевозки и (или) выдачи этого имущества либо производства финансовых расчетов;";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.";

6) пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"6. При привлечении военнослужащего к материальной ответственности размер оклада месячного денежного содержания военнослужащего и размер ежемесячной надбавки за выслугу лет (размер оклада по воинской должности военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, размер оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы) определяются на день издания приказа командира (начальника) воинской части или принятия судом решения о возмещении ущерба.";

7) в статье 7:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "один месяц" заменить словами "три месяца";

б) в пункте 2 слова ", дознания или следствия" заменить словами "или предварительного расследования в порядке уголовного судопроизводства";

8) в статье 8:

а) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Возмещение ущерба, размер которого не превышает одного оклада месячного денежного содержания военнослужащего и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет (двух окладов по воинской должности военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, одного оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и одного оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы), производится по приказу командира (начальника) воинской части путем удержания денежных средств из денежного довольствия военнослужащего (денежных выплат гражданину, призванному на военные сборы, денежных выплат гражданину, пребывающему в мобилизационном людском резерве).";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего и одну ежемесячную надбавку за выслугу лет (два оклада по воинской должности военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, один оклад по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и один оклад по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы), решается судом по иску командира (начальника) воинской части. Иск о возмещении ущерба, причиненного командиром (начальником) воинской части, предъявляется вышестоящим в порядке подчиненности командиром (начальником).";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "дознания, следствия" заменить словами "предварительного расследования в порядке уголовного судопроизводства";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"В случае, если командиром (начальником) воинской части приказ о возмещении ущерба не издан в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, вопрос о привлечении военнослужащего к материальной ответственности решается судом по иску соответствующего командира (начальника) воинской части. О причинах, по которым приказ о возмещении ущерба не издан в установленный срок, командир (начальник) воинской части обязан в течение пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, доложить вышестоящему в порядке подчиненности командиру (начальнику).";

в) в пункте 4 второе предложение дополнить словами "(денежных выплат гражданину, призванному на военные сборы, денежных выплат гражданину, пребывающему в мобилизационном людском резерве)";

г) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:

"Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе произвести возмещение ущерба с рассрочкой платежа. Возмещение ущерба с рассрочкой платежа производится на основании письменного обязательства о добровольном возмещении ущерба, подписанного указанным военнослужащим, причинившим ущерб, представленного командиру (начальнику) воинской части до издания приказа о возмещении ущерба или до принятия к судебному производству искового заявления о возмещении ущерба.

В письменном обязательстве о добровольном возмещении ущерба военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, должны быть указаны конкретные периоды платежей, срок выплаты в полном объеме суммы причиненного ущерба и размеры платежей (денежных средств) в каждом периоде платежа. При этом периоды платежей не могут превышать 35 календарных дней, срок выплаты в полном объеме причитающейся с военнослужащего суммы причиненного ущерба не может превышать оставшийся срок военной службы указанного военнослужащего, а размер платежа (денежных средств) в каждом периоде платежа (за исключением последнего платежа) не может составлять менее 20 процентов оклада месячного денежного содержания указанного военнослужащего, других ежемесячных и иных дополнительных выплат.

В случае, если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, представивший письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, отказывается возместить ущерб, в том числе при его увольнении с военной службы, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке по иску командира (начальника) воинской части. При этом отказом также следует считать невыплату очередного платежа, установленного соответствующим обязательством.";

9) в статье 9:

а) наименование после слов "с военной службы" дополнить словами "(убытия (отчисления) с военных сборов, исключения из мобилизационного людского резерва)";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В случае, если привлеченный к материальной ответственности военнослужащий, уволенный с военной службы (убывший (отчисленный) с военных сборов, исключенный из мобилизационного людского резерва), не возместил ко дню увольнения с военной службы (убытия (отчисления) с военных сборов, исключения из мобилизационного людского резерва) причиненный ущерб, оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства, установленным законодательством Российской Федерации.";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случае, если причинивший ущерб военнослужащий уволен с военной службы (убыл (отчислен) с военных сборов) и не был привлечен к материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится в соответствии с решением суда по иску, предъявленному командиром (начальником) воинской части, в размере, установленном настоящим Федеральным законом. При этом размер оклада месячного денежного содержания военнослужащего и размер ежемесячной надбавки за выслугу лет (размеры оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы) определяются на день увольнения военнослужащего с военной службы (убытия (отчисления) с военных сборов).";

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае перевода к новому месту военной службы возмещение (взыскание) ущерба военнослужащим (с военнослужащего), проходящим (проходящего) военную службу по призыву или контракту, привлеченным (привлеченного) к материальной ответственности и не возместившим (возместившего) причиненный ущерб, производится по новому месту службы в соответствии с документами, являющимися основанием для привлечения военнослужащего к материальной ответственности, а также документами, подтверждающими размер оставшейся задолженности, направленными к новому месту военной службы.

В случае перевода к новому месту военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, добровольно возмещающего причиненный ущерб, возмещение ущерба указанным военнослужащим производится по новому месту военной службы в соответствии с подписанным им письменным обязательством о добровольном возмещении ущерба, а также документами, подтверждающими размер оставшейся задолженности, направленными к новому месту военной службы.

В отношении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или контракту, причинившего ущерб воинской части и убывшего к новому месту военной службы, размер ущерба определяется в воинской части, имуществу которой причинен ущерб, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Если решение о привлечении причинившего ущерб военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или по контракту, к материальной ответственности не было принято до его перевода к новому месту военной службы, взыскание с него ущерба производится в соответствии с решением суда по иску, предъявленному командиром (начальником) воинской части, имуществу которой нанесен ущерб, в размере, установленном настоящим Федеральным законом.";

10) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Условия уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба

Размер денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба, может быть уменьшен судом с учетом конкретных обстоятельств, в том числе в случае увольнения военнослужащего с военной службы (убытия (отчисления) с военных сборов, исключения из мобилизационного людского резерва) по состоянию здоровья, наличия у военнослужащего на иждивении инвалида, наличия у военнослужащего двух и более несовершеннолетних детей и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также с учетом степени вины и материального положения военнослужащего, в том числе если среднедушевой доход семьи военнослужащего ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанного военнослужащего.";

11) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Порядок производства денежных удержаний

1. Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба производятся:

из денежного довольствия военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, - в размере 20 процентов оклада месячного денежного содержания военнослужащего, других ежемесячных и иных дополнительных выплат;

из денежного довольствия военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - в размере 20 процентов оклада по воинской должности и других ежемесячных выплат;

из денежных выплат гражданину, призванному на военные сборы, - в размере 40 процентов оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и 40 процентов оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы;

из денежных выплат гражданину, пребывающему в мобилизационном людском резерве, - в размере 50 процентов месячного оклада гражданина, пребывающего в мобилизационном людском резерве.

2. Если из денежного довольствия военнослужащего (денежных выплат гражданину, призванному на военные сборы, денежных выплат гражданину, пребывающему в мобилизационном людском резерве) производятся другие денежные удержания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, то общий размер всех денежных удержаний не может превышать 50 процентов оклада месячного денежного содержания военнослужащего, других ежемесячных и иных дополнительных выплат (50 процентов оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, и 50 процентов оклада по воинскому званию гражданина, призванного на военные сборы, 60 процентов месячного оклада гражданина, пребывающего в мобилизационном людском резерве). При этом очередность указанных удержаний определяется законодательством Российской Федерации.

3. Не допускается денежное удержание для возмещения причиненного ущерба в случаях, предусмотренных частью 31 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".".

Президент Российской Федерации В. Путин