Кабмин обнулил НДС на часть лекарств и медтоваров

Правительство решило обнулить НДС на ввозимые в страну крайне необходимые лекарства и медицинские товары, если предприниматели безвозмездно передают их медицинским учреждениям, которые помогают больным коронавирусной инфекцией.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
"Речь идет о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для защиты воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и препаратов, которые можно использовать для лечения коронаврусной инфекции", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Особо глава кабинета министров подчеркнул, что это коснется и уже ввезенных с 16 марта товаров.