Кабмин обнулил НДС на часть лекарств и медтоваров

"Речь идет о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для защиты воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и препаратов, которые можно использовать для лечения коронаврусной инфекции", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Особо глава кабинета министров подчеркнул, что это коснется и уже ввезенных с 16 марта товаров.