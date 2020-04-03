Кабмин выделил 5 млрд рублей для субсидирования платежей по кредитам МСП

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении в этом году 5 миллиардов рублей для субсидирования части процентных платежей по уже выданным кредитам малому и среднему бизнесу. "Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети - банки", - пояснял ранее глава правительства.

Программа рассчитана на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, в который банки должны будут предоставить заемщику отсрочку платежей по основному долгу, а также в течение 9 месяцев не станут повышать процент по кредиту и предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, если МСП выполняет свои обязательства.