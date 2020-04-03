Кабмин запретил распространять ложную информацию во время режима ЧС

- соблюдать общественный порядок, требования законов о защите населения и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- выполнять законные требования представителей экстренных служб;

- при получении инструкций, в том числе через средства массовой информации, покидать территорию ЧС;

- при обнаружении пострадавшего вызывать оперативные службы и до их прибытия оказывать первую помощь без угрозы собственному здоровью и жизни;

- носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Населению запрещается препятствовать работе экстренных служб и общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС, создавать угрозу своей жизни и других людей и распространять заведомо недостоверную информацию о ситуации.