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03.04.2020 15:59
Рубрика: Власть

Кабмин запретил распространять ложную информацию во время режима ЧС

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство утвердило обязательные для граждан и организаций правила поведения при объявлении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В этих случаях они должны:

- соблюдать общественный порядок, требования законов о защите населения и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- выполнять законные требования представителей экстренных служб;

- при получении инструкций, в том числе через средства массовой информации, покидать территорию ЧС;

- при обнаружении пострадавшего вызывать оперативные службы и до их прибытия оказывать первую помощь без угрозы собственному здоровью и жизни;

- носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Населению запрещается препятствовать работе экстренных служб и общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС, создавать угрозу своей жизни и других людей и распространять заведомо недостоверную информацию о ситуации.

Правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации
Власть Работа власти Госуправление Правительство

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