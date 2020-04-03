Кабмин запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг

Правительство запретит отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, если они не смогут вовремя за них платить из-за экономического спада под влиянием коронавируса. По такой задолженности, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, штрафы начисляться не будут, а погасить ее можно будет в рассрочку.

Также МСП получат поддержку по арендным платежам коммерческих площадей. "В течение шести месяцев небольшие фирмы будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов, а уже накопленную за это время задолженность - гасить в течение одного года в рассрочку", - рассказал глава кабмина в ходе совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Собственники коммерческой недвижимости, которые пойдут навстречу, получат от регионов скидки по налогу на имущество.