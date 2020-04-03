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03.04.2020 14:40
Рубрика: Власть

Кабмин запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство запретит отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, если они не смогут вовремя за них платить из-за экономического спада под влиянием коронавируса. По такой задолженности, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, штрафы начисляться не будут, а погасить ее можно будет в рассрочку.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Также МСП получат поддержку по арендным платежам коммерческих площадей. "В течение шести месяцев небольшие фирмы будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов, а уже накопленную за это время задолженность - гасить в течение одного года в рассрочку", - рассказал глава кабмина в ходе совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Собственники коммерческой недвижимости, которые пойдут навстречу, получат от регионов скидки по налогу на имущество.

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