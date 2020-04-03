Ежедневные сводки, которые публикуют главврачи столичных COVID-центров, читаются как фронтовые. Но вот положительный момент: за последнюю неделю взрывного роста числа больных нет, а выздоравливающих и выписанных все больше.

Специалисты дают осторожный прогноз: начали работать карантинные меры. По состоянию на четверг в столичной 40-й больнице в Коммунарке, первой принявшей удар в борьбе с эпидемией, проходят лечение 325 человек. За сутки поступило 52 пациента, при этом 33 выписали в связи с выздоровлением, - сообщил главный врач Денис Проценко. Он ежедневно публикует очередную сводку уже ровно месяц - со второго марта. И не просто сообщает цифры, а выкладывает график: вот идущая вверх линия числа поступивших (в целом за март - около тысячи), вот тоже кривая числа выписанных (их становится все больше!), вот число пациентов с положительным статусом на вирус. Все - четко и ясно.

Следить за крутизной линий на графиках тревожно: в Италии на подобных картинках они были почти вертикальными. У нас - пока нет, а за последнюю неделю картина стала выглядеть поспокойнее: численность пациентов понемногу сократилась с пиковых 450 (это было 23 марта, за пару дней до объявления "нерабочей недели") до 325. Выздоровевших и выписанных в Коммунарке уже вдвое больше, чем тех, кто продолжает лечение.

Такие же сводки публикуют и главврачи других столичных клиник, ставших COVID-центрами. В Филатовской больнице N 15 в четверг на лечении было 677 пациентов. В Институте Склифосовского - 72 (данные на 1 апреля). Всего же в Москве, по сводным данным, 2475 подтвержденных случаев заболевания, 140 выздоровевших и 19 смертей. И хотя взрывного роста заболеваемости нет, число COVID-отделений решено расширить.

Скрытый период коронавирусной инфекции - 7-10, максимум 14 дней, поэтому нам нужно "выработать" двухнедельный период изоляции

Ситуация остается под контролем благодаря тому, что были введены жесткие меры, ограничивающие контакты между людьми. По мнению главного инфекциониста ФМБА Владимира Никифорова, пик эпидемии мы не прошли. "Стандартные вспышки ОРВИ, а коронавирус относится именно к ним, имеют подъем и спад, который длится 10-12 недель. Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 7-10, максимум 14 дней, - нам предстоит еще "выработать" этот двухнедельный период для того, чтобы рост заболеваемости замедлился", - считает Владимир Никифоров. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, для разрыва цепочки передачи инфекции необходимо две недели строгой изоляции, а потому нерабочие дни в России необходимо продлить. О том, что ничего лучше, чем карантин, не останавливает эпидемию, "РГ" сказал и советник директора НИИ эпидемиологии Виктор Малеев.

Европе карантин тоже помог. Анализ ситуации в 11 странах показал: если до введения изоляции один заболевший заражал четырех человек, то сейчас - в среднем 1,3 человека, а в некоторых странах уже менее одного. В итоге за счет замедления распространения инфекции, подсчитали ученые, удалось сохранить 60 тысяч жизней. Сейчас Россия тоже проходит этот путь. Время изоляции продлено. Важно не нарушать этот режим.