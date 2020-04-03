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03.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Как найти товары со скидкой во время карантина

Текст: Алексей Дуэль
В непростые времена особенно хочется вкусной еды, причем, желательно, со скидкой. Обходить все доступные магазины - не выход. Условия самоизоляции позволяют выходить за продуктами в ближайший к дому магазин. Но как быть, если в округе несколько равноудаленных торговых точек? Оказывается, у этой проблемы есть простое и безопасное решение. Помогут онлайн-сервисы, рассказывающие, куда и за чем стоит идти именно сегодня.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Скидки в магазинах. В ленте Яндекс.Дзена, которая открывается в нижней части главной страницы Яндекса, появился блок, в котором отображаются скидки и акции в окрестных магазинах, а также дистанция до каждого из них. Есть опции "показать рядом с домом", "показать рядом со мной" или "показать все". Чтобы воспользоваться первыми двумя, необходимо разрешить доступ к своим геоданным.

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Скидкимаркет.Ru. Здесь можно изучить сезонные каталоги, содержащие в себе скидки и спецпредложения, как для целых торговых сетей, так и для конкретных магазинов. Чтобы уже потом, собрав в безопасном онлайн-режиме всю информацию, можно отправляться за покупками. Сведения о самых выгодных ценах позволят заполнить свою корзину быстрее, сократив опасное в эпоху коронавируса время посещения торгового зала.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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ProShoper. На этом сайте собраны каталоги акций крупнейших продовольственных сетевых магазинов. Такие торговые точки есть практически в каждом районе, скорее всего, один или несколько из них находятся и рядом с вами. Изучив каталоги, легко можно узнать, где сегодня можно получить приятную скидку на нужный товар.

Едадил. Информация именно с этого сайта используется сервисом "Яндекса" для поиска самых близких к дому выгодных покупок. На самом портале есть подробная информация о текущих акциях, указаны самые выгодны предложения в городе. Есть поиск по категориям товаров. Здесь же можно получить виртуальные купоны на вполне реальные скидки при покупке в магазинах.

Купоника. Здесь представлены онлайн-каталоги торговых сетей и описания акций из периодических журналов, выпускаемых компаниями. Приведены товары, на которые установлены минимальные цены.

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