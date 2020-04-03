Какие сервисы и компании выиграли от перехода на удаленную работу

Массовый переход сотрудников из офиса домой в связи с глобальной пандемией коронавируса заново расставил приоритеты в жизни многих компаний. Сервисы и продукты, которыми мы раньше пользовались не так часто, вдруг вышли на первый план. О том, какие компании неожиданно оказались самыми важными для людей, рассказывает "РГ".

Платформа для видеоконференций Zoom помогает компаниям продолжать работу в "обычном" режиме - проводить совещания и планерки, а школьникам по всему миру - продолжать учебу. Однако в условиях пандемии встречаются и необычные сценарии использования мессенджера: например, американские молодожены из-за невозможности пригласить гостей на свадьбу решили провести ее в онлайн-режиме. А еще с помощью сервиса люди устраивают заочные свидания.

Как пишет New York Times, в марте 2020 года рост клиентской базы сервиса составил 18%, а ежедневного его скачивают от 350 до 600 тысяч пользователей. Рыночная стоимость Zoom уже достигла 29 млрд долларов и продолжает расти. Объем трафика Zoom вырос в восемь раз, по сравнению с показателями на начало марта, приводит данные Yota. Специалист по информационным технологиям и мониторингу Интернета, доктор Крейг Лабовиц отмечает, что американцы стали использовать его на 300% чаще по сравнению с обычным периодом.

"В условиях экономической турбулентности компании стараются оптимизировать расходы и часто используют по умолчанию те средства, которые входят в уже оплаченные корпоративные пакеты подписок Microsoft и Google. Это не только минимизирует дополнительные траты, но и позволяет универсально встраивать видеосвязь в общую экосистему, - рассказывает Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech.mail.ru. - Исключением стал Zoom, который за счет лояльной политики распространения (бесплатно до 40 минут с количеством участников до 100) и высокого качества продукта быстро набирает популярность, в том числе в России".

По его мнению, одним из главных продуктовых преимуществ этого сервиса - стабильная связь даже на слабых соединениях (не только по звуку, но и по картинке) за счет фирменных технологических решений. Это оказалось принципиально важно сейчас в условиях повышенной нагрузки на сети и ухудшения работы каналов связи. Как результат - закономерное взрывное распространение и рост пользовательской базы по цепочке через рекомендации. "При этом в России по инерции многие (особенно фрилансеры) до сих пор используют Skype как более привычное решение, хотя оно уступает Zoom по многим параметрам. Можно с уверенностью говорить, что Zoom стал главным технологическим бенефициаром пандемии, и сейчас у этого продукта лучшая возможность для корпоративных интеграций за все время существования. Если создатели сервиса не воспользуются в полной мере этим шансом судьбы, другой возможности получить выгодные контракты и потеснить крупных игроков в обозримом будущем у них уже не будет", - заключает эксперт.

Аудитория Teams - другой популярной корпоративной платформы - превысила показатели в 44 млн пользователей в день. Такие данные приводит Microsoft: "Пользователи ежедневно проводят более 900 млн собраний. А использование удаленного рабочего стола Windows выросло в три раза".

Магазины рапортуют о переходе покупателей из офлайна в онлайн: "Сейчас в типичном интернет-заказе Ozon почти в два раза больше товаров, чем годом ранее, - говорит PR-менеджер компании Дарья Чалова. - Кроме продуктов питания и fmcg-товаров (продажи которых растут более чем в 2 раза год к году), в марте выросли продажи ноутбуков на 199% год к году, игровых консолей - на 93%, а средненедельные подписки на игры и онлайн кинотеатры на 200% превышают стандартный показатель". По словам представителя компании, также растут продажи растут продажи товаров для комфортной дистанционной работы - например, гарнитур и лицензионных продуктов Microsoft. "Этот рост, с одной стороны, явно связан с активным переходом на дистанционные форматы обучения и работы; с другой стороны - явным трендом на перенос все большего числа покупок из офлайна в онлайн, который в начале марта 2020 очень заметен", - заключает Чалова.

В марте компании начали переводить сотрудников на удаленную работу. В связи с этим интернет-провайдеры отмечают повышенный спрос на услуги. "Рост заявок увеличился почти на 40% по сравнению со среднестатистическими неделями, - рассказали "РГ" в пресс-службе МТС. - Трафик в фиксированной сети в Московском регионе вырос на 30% по сравнению с обычными рабочими днями этого года". По словам представителей компании, наибольшая нагрузка в рабочие дни выпадает на дневное время с 12 до 16 часов, и в вечерние часы за счет роста видео-трафика в основном на видео-сервисы, который за этот период увеличился на 40%. Игровой трафик удвоился, но его доля в общем объеме по-прежнему пока небольшая.

В Билайне также фиксируют рост новых подключений как к услуге "Домашний интернет", так и к пакетным предложениям. "В Москве за последние полторы недели рост составил 24%, а в регионах - 17% по сравнению с обычным периодом, - сообщили "РГ" в пресс-службе компании. - Подключения в основном приходятся на спальные районы, однако определенный рост заметен и в приближенных к центру города территориях". Аналогичные российским цифры подтверждают и международные эксперты. По сведениям эксперта Крейга Лабовица, международный интернет-трафик вырос на 30-45% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Для комфортной работы людям необходимы лэптопы, продажи этих устройств растут весь март. "Переход на удаленную работу в тех сферах, где это возможно - это новый тренд для российского бизнеса, - говорит Ирина Кукина, директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России. - Уже сейчас становится очевидно, что он будет усиливаться и закрепляться. Компании, которые проактивно инвестируют в покупку домашних рабочих мест, получат больше преимуществ в будущем и окупят свои инвестиции гораздо быстрее тех, кто занимает выжидательную позицию". Представитель пресс-службы ASUS Кирилл Погорелов рассказал об увеличении спроса за первые три недели марта ровно в два раза по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год, а рост продаж ноутбуков Acer вырос на 188% сообщили в пресс-службе компании.

Во время пандемии активно растет игровая индустрия. Популярная платформа Steam показала 23,5 млн пользователей онлайн. При этом доля тех, кто во что-то играл, составила почти семь миллионов человек. По мнению игрового журналиста Дениса Русакова, карантин уже стал катализатором роста всего рынка видеоигр: "В нынешних реалиях оставаться дома стало почти обязательным условием во многих странах и в кои-то веки (кажется, это первый такой случай со времен изобретения видеоигр) играть стало не только не зазорным или обычным делом, а практически необходимым и даже почетным - чтобы не "сойти с ума" со скуки и не поддаться соблазну пойти куда-нибудь в людное место, -отмечает эксперт. - Тут в дело идут и одиночные проекты, которые увлекают своим сюжетом, и сетевые, объединяющие людей, которые в текущих условиях не могут встретиться, и игры для всей семьи, в которые можно играть и с маленькими детьми".