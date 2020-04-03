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03.04.2020 04:00
Рубрика: Общество

Какие советы не помогут защититься от коронавируса

Текст: Ирина Алпатова
По сети гуляет немало советов о том, как уберечься от коронавируса. Каких из них стоит остерегаться, "РГ" рассказала Мария Блинова, врач ГКБ им. В.В.Виноградова.

В Сети можно встретить ролики с подробным описанием того, как сделать защитную маску из бумажных полотенец или даже из старых семейных трусов. Однако от заражения защищает только респиратор. "А медицинская маска служит барьером, чтобы вы не заразили других. Любое другое изделие не делает ни того, ни другого", - объясняет Мария Блинова.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Медицинские маски сделаны из специальных нетканых материалов. Внутренний слой - более мягкий, с хорошей пропускной способностью, захватывает мелкие частицы, выделяемые при дыхании. Верхний слой пропитан специальным составом, который не пропускает эти частицы наружу. Таким образом все вредные выделения остаются между двумя слоями. "Любые медицинские изделия проходят специальную регистрацию. Процедура включает в себя экспертизу, технические и токсикологические испытания. Непроверенные изделия не гарантируют вам никакой защиты", - комментируют в Росздравнадзоре. Прикрыв лицо не имеющей специального регистрационного номера или самодельной маской, вы можете оказаться разносчиком заразы.

Если обработать маску, она защитит от вируса, пишут в Сети. Например, предлагается нанести на внутреннюю поверхность маски несколько капель спиртовой настойки прополиса. "Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит", - говорит врач.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Опасный для здоровья способ предлагают некоторые любители нетрадиционной медицины - прием внутрь перекиси водорода для повышения иммунитета. "Если на средстве написано "для наружного применения", его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной", - комментирует Мария Блинова.

Когда мы используем перекись для обработки раны, речь идет о 3-процентном растворе. Частички из раны удаляются, прежде всего, за счет физической реакции - пена как бы выбивает их наверх. Дезинфицирующими свойствами обладает более крепкий раствор перекиси - 6-9%. Им можно протирать поверхности, но только в перчатках, так как при попадании на кожу может случиться ожог. Иммуномодулирующими свойствами перекись не обладает.

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