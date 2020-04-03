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3 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 3 апреля 2020 года № 97 "О принятии мер по недопущению возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на призывных пунктах и сборном пункте Республики Калмыкия в период проведения призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2020 года"

Дата подписания 3 апреля 2020 г.
Опубликован 3 апреля 2020 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановляю:

1. Главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия, председателям призывных комиссий районных муниципальных образований и города Элиста:

- уточнить графики работы призывных комиссий муниципальных образований, в которых предусмотреть сроки начала и порядок работы призывных комиссий с учетом Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и принятых в Республике Калмыкия ограничений по проведению массовых мероприятий, начиная с 13 апреля 2020 года;

- определить потребность врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, при необходимости подать заявку на недостающих врачей-специалистов в Министерство здравоохранения Республики Калмыкия через военный комиссариат Республики Калмыкия;

- обеспечить призывные пункты медицинскими повязками из расчета не менее 3 штук на одного призывника;

- организовать мониторинг эпидемиологической ситуации в муниципальных образованиях по заболеванию новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), принять меры по недопущению заболевания и распространения среди граждан, подлежащих призыву на военную службу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- исключить случаи направления на сборный пункт Республики Калмыкия граждан с признаками заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

2. Военному комиссару Республики Калмыкия (Казакову Ю.К.):

- создать в военном комиссариате Республики Калмыкия оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и разработать план основных мероприятий по недопущению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- организовать информирование должностных лиц военного комиссариата и граждан, подлежащих призыву на военную службу о мерах профилактики, важности соблюдения правил личной гигиены;

- организовать проведение дезинфекционных мероприятий на призывных пунктах муниципальных образований и сборном пункте Республики Калмыкия;

- ограничить пропускной режим на призывных пунктах и сборном пункте Республики Калмыкия в период проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

- обеспечить на призывных пунктах и сборном пункте Республики Калмыкия ежедневную термометрию должностных лиц и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- не допустить случаев призыва и отправки в войска (силы) граждан с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Министру здравоохранения Республики Калмыкия (Кикенову Ю.В.):

- в первоочередном порядке проводить дополнительное обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу в апреле - июле 2020 года, направляемых призывными комиссиями муниципальных образований в лечебные учреждения Республики Калмыкия;

- исключить случаи срыва сроков проведения дополнительного обследования призывников.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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