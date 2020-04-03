Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:

1) государственная (муниципальная) поддержка - содействие в реализации инвестиционной и (или) хозяйственной деятельности, осуществляемое органом государственной власти (органом местного самоуправления) в целях повышения социально-экономического эффекта от указанной деятельности;

2) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

3) инвестиционный проект - ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) на создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду;

4) инвестор - российское физическое или юридическое лицо либо два лица или более, действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), которые осуществляют инвестиционную и (или) хозяйственную деятельность, а также иностранный инвестор; в целях настоящего Федерального закона публично-правовое образование не является инвестором;

5) капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект денежные средства проектной компании, предоставленные ей инвестором (инвесторами) в качестве взносов в уставный (складочный) капитал и (или) вкладов в имущество проектной компании, или вложенные в инвестиционный проект денежные средства иной организации, реализующей проект, за исключением заемных денежных средств, денежных средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также денежных средств, полученных от организации с публичным участием, подлежащих казначейскому сопровождению; в целях реализации инвестиционного проекта в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта - также средства, предоставленные организации, реализующей проект, ее инвестором (инвесторами) в качестве пожертвований;

6) новый инвестиционный проект - инвестиционный проект, в отношении которого выполняется одно из следующих условий:

а) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не ранее 7 мая 2018 года и подала заявление о реализации такого проекта в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона не позднее 31 декабря 2021 года;

б) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) после дня вступления в силу настоящего Федерального закона и подала заявление о реализации такого проекта в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона не позднее одного календарного года после принятия такого решения;

7) обеспечивающая инфраструктура - объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур, используемые исключительно в целях реализации инвестиционного проекта;

8) организация, реализующая проект, - российское юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, в том числе проектная компания (за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий);

9) организация с публичным участием - для целей настоящего Федерального закона одно из следующих юридических лиц:

а) государственная корпорация;

б) государственная компания;

в) публично-правовая компания;

г) государственное учреждение;

д) хозяйственное общество или товарищество, в уставном или складочном капитале которых доля прямого или косвенного участия публично-правового образования и (или) организаций, перечисленных в настоящем пункте, превышает 50 процентов;

е) фонд, одним из учредителей (единственным учредителем) которого выступает Правительство Российской Федерации;

ж) управляющая компания, созданная в целях реализации положений Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";

10) проектная компания - организация, реализующая проект, специально созданная для реализации инвестиционного проекта, соответствующая совокупности следующих требований:

а) в уставе организации содержится положение о том, что предметом ее деятельности является реализация инвестиционного проекта;

б) не менее 90 процентов всей выручки организации составляет выручка, полученная организацией от реализации инвестиционного проекта;

11) публично-правовое образование - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

12) регулируемая организация - субъект естественных монополий и (или) иная организация, в отношении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется государственное регулирование цен (тарифов);

13) сопутствующая инфраструктура - объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур, используемые как в целях реализации инвестиционного проекта, так и в иных целях;

14) федеральный финансовый орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

2. Понятия "капитальные вложения" и "инвестиционная деятельность" применяются в значениях, определенных в Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

3. Понятие "иностранный инвестор" применяется в значении, определенном в Федеральном законе от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите и поощрении капиталовложений и международные договоры

1. Законодательство Российской Федерации о защите и поощрении капиталовложений состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, регулируемым настоящим Федеральным законом, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере защиты и поощрения капиталовложений

1. В сфере защиты и поощрения капиталовложений Правительство Российской Федерации:

1) устанавливает порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том числе порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы с учетом требований статьи 8 настоящего Федерального закона, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, а также общие требования к порядку заключения, изменения и прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том числе общие требования к порядку проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, в отношении соглашений, по которым Российская Федерация не является стороной;

2) утверждает типовую форму соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

3) утверждает порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также общие требования к порядку осуществления органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта;

4) утверждает форму декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы федеральным органом исполнительной власти;

5) определяет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который в установленных настоящим Федеральным законом случаях и порядке от имени Российской Федерации подписывает соглашения о защите и поощрении капиталовложений и дополнительные соглашения к ним, а также принимает решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих из них споров;

6) устанавливает порядок ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее - реестр соглашений);

7) утверждает порядок определения объема возмещения затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, предусматривающий в том числе:

а) подтверждение соответствия создаваемой (строящейся), модернизируемой и (или) реконструируемой инфраструктур, указанных в настоящем пункте, потребностям инвестиционного проекта;

б) основания отнесения объектов к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

в) особенности эксплуатации и (или) последующей передачи объектов сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации;

г) порядок взаимодействия с регулируемыми организациями и (или) в применимых случаях с уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими утверждение программ перспективного развития отдельных отраслей экономики, при проверке наличия проектов по созданию (строительству), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур в инвестиционных программах регулируемых организаций и (или) в применимых случаях в программах перспективного развития отдельных отраслей экономики;

д) порядок проведения оценки вариантов финансового обеспечения затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

е) особенности прогнозирования поступлений и учета исчисленных для уплаты налогов и иных обязательных платежей в связи с реализацией новых инвестиционных проектов;

ж) нормативы возмещения затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели;

з) общие требования к порядку определения объема возмещения субъектами Российской Федерации затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели;

8) устанавливает порядок ведения реестра мер государственной (муниципальной) поддержки;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2. Федеральные органы исполнительной власти принимают акты, регулирующие защиту и поощрение капиталовложений, в случаях и в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими защиту и поощрение капиталовложений.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, ведет учет сведений о суммах налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога (в том числе о суммах авансовых платежей по указанным налогам), налога на добавленную стоимость, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, исчисленных к уплате организацией, реализующей проект, в связи с реализацией инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, передает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также сведения о наличии (отсутствии) у организации, реализующей проект, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов органам государственной власти, уполномоченным на возмещение затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и возмещение реального ущерба. Предоставление сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, не является разглашением налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, передает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о суммах ввозных таможенных пошлин, уплаченных в связи с реализацией инвестиционных проектов, в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер государственной (муниципальной) поддержки.

7. В рамках предметов ведения, установленных Конституцией Российской Федерации, и в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) утверждают порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной инициативы с учетом требований статьи 8 настоящего Федерального закона, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

2) утверждают порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с общими требованиями к его осуществлению, установленными Правительством Российской Федерации;

3) утверждают формы декларации о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) подписывают от имени субъекта Российской Федерации в установленных настоящим Федеральным законом случаях и порядке соглашения о защите и поощрении капиталовложений и дополнительные соглашения к ним, а также принимают решения о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих из них споров;

5) утверждают порядок определения объема возмещения затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

8. Органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципальных образований.

Статья 5. Информационное обеспечение в сфере инвестиционной и хозяйственной деятельности

1. В целях информационного обеспечения процессов в рамках поддержки развития инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и поощрения капиталовложений, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, создается государственная информационная система "Капиталовложения" (далее - государственная информационная система).

2. Создание и эксплуатация государственной информационной системы осуществляются оператором государственной информационной системы (далее - оператор), который определяется Правительством Российской Федерации и действует на основании части 51 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

3. Государственная информационная система содержит связанную между собой информацию в отношении:

1) организаций, реализующих проекты;

2) инвестиционных проектов;

3) мер государственной (муниципальной) поддержки;

4) деклараций о реализации инвестиционных проектов;

5) соглашений о защите и поощрении капиталовложений;

6) связанных договоров;

7) исчисленных к уплате в связи с реализацией инвестиционных проектов, в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, организациями, реализующими проекты, сумм налогов, указанных в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

8) уплаченных в связи с реализацией инвестиционных проектов, в отношении которых заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, сумм ввозных таможенных пошлин;

9) актов (решений), применяемых с учетом особенностей, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона;

10) иных сведений, определяемых Правительством Российской Федерации.

4. Государственная информационная система позволяет обеспечивать:

1) формирование, размещение, обработку, хранение информации, а также предоставление доступа пользователям к данным государственной информационной системы;

2) обмен электронными документами и информацией, а также иное взаимодействие между оператором и (или) пользователями государственной информационной системы;

3) возможность подписания, а также заверения электронных документов и сведений усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись);

4) мониторинг условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) возможность получения информации, необходимой для осуществления государственными органами контрольных и надзорных функций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) конфиденциальность информации ограниченного доступа, в том числе коммерческой и государственной тайны, персональных данных.

5. Меры государственной (муниципальной) поддержки, а также меры поддержки, предоставляемые организациями с публичным участием, если обеспечением их выполнения являются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие казначейскому сопровождению, должны быть отражены в реестре мер государственной (муниципальной) поддержки, ведение которого осуществляется в государственной информационной системе, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Положение о государственной информационной системе, в которое включаются в том числе требования к технологическим и лингвистическим средствам государственной информационной системы, требования к обеспечению автоматизации процессов сбора и обработки информации в государственной информационной системе, порядок хранения и архивирования информации, порядок регистрации поставщиков информации и пользователей государственной информационной системы, порядок размещения информации в государственной информационной системе поставщиками информации, перечень функций оператора, порядок предоставления доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе, порядок информационного взаимодействия пользователей государственной информационной системы, а также порядок информационного взаимодействия государственной информационной системы с иными информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными финансами, утверждается Правительством Российской Федерации.

7. Обладателем информации, содержащейся в государственной информационной системе, является Российская Федерация. Правомочия обладателя информации, содержащейся в государственной информационной системе, от имени Российской Федерации осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

8. Государственная информационная система содержит общедоступную информацию, а также информацию ограниченного доступа.

9. Доступ пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Общедоступная информация, содержащаяся в государственной информационной системе, подлежит размещению оператором на официальном сайте государственной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт государственной информационной системы), в том числе в форме открытых данных.

11. Информационное взаимодействие пользователей государственной информационной системы может осуществляться в электронной форме через сервис государственной информационной системы (далее - личный кабинет). Доступ к личному кабинету предоставляется пользователю государственной информационной системы после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в государственной информационной системе, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Личный кабинет может быть использован пользователем государственной информационной системы для обмена электронными документами и (или) сведениями в электронной форме, в том числе в машиночитаемом виде, с оператором и (или) иными пользователями государственной информационной системы, получившими доступ к личному кабинету.

12. Поставщики информации несут ответственность за полноту, достоверность и своевременность размещения в государственной информационной системе документов и информации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

13. Реестр соглашений содержит информацию:

1) об организациях, реализующих проекты;

2) о сроках и этапах реализации инвестиционных проектов;

3) о заключенных соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (с учетом дополнительных соглашений), в том числе о датах заключения соглашений (дополнительных соглашений);

4) о заключенных связанных договорах (с учетом дополнительных соглашений), в том числе о датах заключения связанных договоров (дополнительных соглашений);

5) о соглашениях (договорах), указанных в настоящей части, действие которых прекращено (в том числе о датах прекращения действия (расторжения) договоров);

6) о прогнозируемых объемах налогов и иных обязательных платежей в связи с реализацией новых инвестиционных проектов;

7) об обязательствах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принятых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в отношении организаций, реализующих проекты;

8) о перечне актов (решений), применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 настоящего Федерального закона;

9) о сроках применения стабилизационных оговорок;

10) о полученной от организации, реализующей проект, информации о нарушении стабилизационной оговорки;

11) о размере реального ущерба, а также убытков (в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях), подлежащих возмещению по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений;

12) о наличии оснований для расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений;

13) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

14. Ведение реестра соглашений осуществляется в государственной информационной системе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Статья 6. Условия заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений

1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов деятельности:

1) игорный бизнес;

2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);

4) оптовая и розничная торговля;

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта);

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.

2. В целях настоящей статьи административно-деловым центром признается нежилое здание (строение, сооружение), расположенное (расположение которого предполагается) на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает размещение офисных зданий делового, административного или коммерческого назначения. Административно-деловым центром признается также здание (строение, сооружение), которое предназначено для использования или фактически используется в качестве здания (строения, сооружения) делового, административного или коммерческого назначения. При этом:

1) здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в качестве здания (строения, сооружения) делового, административного или коммерческого назначения, если назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (в том числе централизованных приемных помещений, комнат для проведения встреч, офисного оборудования, парковок);

2) фактическим использованием в качестве здания (строения, сооружения) делового, административного или коммерческого назначения признается использование не менее 20 процентов общей площади такого здания (строения, сооружения) для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (в том числе централизованных приемных помещений, комнат для проведения встреч, офисного оборудования, парковок).

3. В целях настоящей статьи торговым центром (комплексом) признается отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), расположенное (расположение которого предполагается) на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания. Торговым центром (комплексом) признается также здание (строение, сооружение), которое предназначено для использования или фактически используется в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. При этом:

1) здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания;

2) фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей площади для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по результатам осуществления процедур, предусмотренных статьей 7 (частная проектная инициатива) или статьей 8 (публичная проектная инициатива) настоящего Федерального закона.

Статья 7. Частная проектная инициатива

1. Российское юридическое лицо, отвечающее признакам организации, реализующей проект (далее - заявитель), вправе направить в органы государственной власти, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых предполагается реализация инвестиционного проекта, а, если стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений будет являться Российская Федерация, также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее - заявление).

2. В качестве стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений в заявлении должен быть указан каждый субъект Российской Федерации, на территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта. В качестве стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений в заявлении указывается Российская Федерация, если проектом соглашения о защите и поощрении капиталовложений предусмотрено внесение капиталовложений в объеме, указанном в пункте 2 или 3 части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.

3. К заявлению может быть приложено ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором и (или), если в соответствии с проектом соглашения о защите и поощрении капиталовложений его стороной является Российская Федерация, о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 настоящего Федерального закона.

4. В случае изменения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях, в том числе в связи с подачей ходатайства заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором после заключения указанного соглашения, подается заявление о заключении дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений.

5. Поданное заявление и прилагаемые к нему документы подлежат отражению в государственной информационной системе.

6. Форма заявления, а также требования к оформлению прилагаемых к нему документов и материалов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. К заявлению должны быть приложены следующие документы и материалы:

1) проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений, соответствующий настоящему Федеральному закону и утвержденной Правительством Российской Федерации типовой форме и подписанный электронной подписью заявителя;

2) заверенная копия договора, указанного в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, или справка, выданная кредитором по договору, указанному в пункте 2 части 1 указанной статьи, и содержащая условия такого договора о размере процентной ставки и (или) порядке ее определения (в случае, если заявитель ходатайствует о признании ранее заключенного договора связанным договором);

3) документы, подтверждающие согласие уполномоченных органов местного самоуправления на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (в случае, если предполагается, что в качестве стороны (сторон) соглашения о защите и поощрении капиталовложений будет выступать одно или несколько муниципальных образований);

4) информация о заявителе, в том числе информация о размере его уставного капитала (если применимо), составе участников и сведения об их возможности контролировать деятельность заявителя, а также копии учредительных документов заявителя и (при наличии) копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности заявителя за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности;

5) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению организацией, реализующей проект, капиталовложений и о предполагаемых сроках их внесения, подтверждение возможности сформировать капиталовложения, описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвестиционного проекта, в том числе о предполагаемых сроках осуществления данных мероприятий, с указанием отчетных документов, в том числе, если применимо, информацию о предполагаемых сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;

6) финансовая модель инвестиционного проекта;

7) решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта;

8) разрешение на строительство в случаях, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) и (или) реконструкцию объекта (объектов) капитального строительства;

9) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, затраты на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию которых планируется возместить за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

10) предложение заявителя о выборе актов (решений), указанных в пунктах 1, 4 и 5 части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, в качестве актов (решений), не подлежащих применению (представляется в случае, установленном пунктом 3 части 4 указанной статьи);

11) документы, предусмотренные частью 7 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае заключения дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений;

12) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя в качестве российского юридического лица;

13) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности;

14) справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

15) иные документы и сведения, установленные Правительством Российской Федерации.

8. В случае, если документы, указанные в пунктах 12 и 14 части 7 настоящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) запрашивает указанные документы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются через личный кабинет. При этом заявление оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, прилагаемые документы - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, и (или) электронных образов бумажных документов, заверенных электронной подписью. Требования к формату электронного образа бумажного документа устанавливаются Правительством Российской Федерации.

10. Документы и материалы, которые указаны в части 7 настоящей статьи и которые составлены, удостоверены или выданы по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, должны содержать актуальную информацию на дату рассмотрения заявления, сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, а также должны быть надлежащим образом легализованы или должен быть проставлен надлежащим образом апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

11. Заявление, которое не содержит ходатайство заявителя, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, а также прилагаемые к нему документы рассматриваются органами государственной власти, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых предполагается реализация инвестиционного проекта, если стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений будет являться Российская Федерация, также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в течение 30 рабочих дней с даты их подачи заявителем.

12. В случае, если заявление содержит ходатайство заявителя, общий срок рассмотрения такого заявления и прилагаемых к нему документов составляет 45 рабочих дней с даты их подачи заявителем. При этом договор, в отношении которого подано ходатайство заявителя в целях признания его связанным, рассматривается только тем публично-правовым образованием, за счет бюджета которого будет обеспечено возмещение реального ущерба в случае нарушения соглашения о защите и поощрении капиталовложений по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.

13. Если ходатайство заявителя содержит предложение заявителя о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 настоящего Федерального закона, такое ходатайство в соответствующей части рассматривается:

1) от имени Российской Федерации - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

2) от имени субъекта Российской Федерации - органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) отказывает заявителю в заключении с ним соглашения о защите и поощрении капиталовложений, если по результатам проверки документов будет установлено одно из следующих обстоятельств:

1) заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений, не соответствуют требованиям, установленным настоящей статьей, и требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации (в том числе сведения о размере планируемых к осуществлению капиталовложений, указанные заявителем в бизнес-плане и проекте соглашения о защите и поощрении капиталовложений, не соответствуют требованиям, установленным частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона), а также требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 11 настоящего Федерального закона в случае заключения дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений;

2) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением порядка, установленного настоящей статьей;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным (муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом (не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона);

5) сфера российской экономики, в которой реализуется инвестиционный проект, не соответствует ограничениям, установленным частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;

6) заявителем представлена недостоверная информация о себе (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на строительство в случае, если предоставляется разрешение на строительство).

15. Уведомление об отказе в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений каждого из органов, указанных в части 14 настоящей статьи, подписывается электронной подписью и подлежит отражению в государственной информационной системе.

16. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, удовлетворяет ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором, если он придет к выводу, что представленный договор направлен на содействие реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

17. Порядок и условия рассмотрения, основания удовлетворения ходатайства заявителя, содержащего предложение о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации. Ходатайство заявителя не подлежит удовлетворению при несоблюдении требований, предусмотренных частью 12, пунктами 2 и 3 части 13 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

18. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений и (или) для отказа в удовлетворении ходатайства заявителя данный факт подлежит отражению в государственной информационной системе каждым из органов, указанных в части 16 настоящей статьи.

19. Заявитель уведомляется через личный кабинет о наличии или об отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений и (или) для отказа в удовлетворении ходатайства заявителя не позднее чем через три рабочих дня с даты принятия соответствующего решения.

Статья 8. Публичная проектная инициатива

1. Федеральные органы исполнительной власти, а также исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации заявляют о планируемых ими инвестиционных проектах, в отношении которых предполагается заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, путем публикации деклараций о реализации инвестиционных проектов.

2. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают решение о размещении декларации о реализации инвестиционного проекта на официальном сайте государственной информационной системы в случае, если по результатам оценки соотношения предполагаемых выгод и затрат, в том числе дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, реализация инвестиционного проекта с привлечением инвестора не приведет для Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федерации к большим издержкам, чем реализация инвестиционного проекта исключительно за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

3. До размещения декларации о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого Российской Федерацией, должно быть получено согласие на ее размещение со стороны уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых предполагается реализация инвестиционного проекта. Такое согласие означает также обязанность соответствующих субъектов Российской Федерации стать стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключаемого по результатам конкурса, проводимого в соответствии с настоящей статьей, а в применимых случаях также обязанность предоставить победителю конкурса согласованные меры государственной поддержки.

4. В декларации о реализации инвестиционного проекта указываются меры государственной поддержки из числа мер, которые Российская Федерация и (или) субъекты Российской Федерации предоставляют организациям, реализующим проекты, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

5. Сведения о предполагаемых мерах государственной поддержки, а также сведения о перечне актов (решений), которые предполагается применять с учетом особенностей, установленных статьей 9 настоящего Федерального закона, и которые предусматривают и (или) могут повлечь за собой предоставление организации, реализующей проект, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включаются в декларацию о реализации инвестиционного проекта при условии наличия источников финансового обеспечения мер государственной поддержки, подтвержденных со стороны федерального финансового органа, если финансовое обеспечение меры государственной поддержки предполагается из федерального бюджета, и (или) со стороны финансового органа субъекта Российской Федерации, если финансовое обеспечение меры государственной поддержки предполагается из бюджета субъекта Российской Федерации.

6. В декларации о реализации инвестиционного проекта должны быть указаны:

1) публично-правовые образования, которые являются инициаторами заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений (предполагаемые стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений);

2) описание инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации и перечень задач, на выполнение которых он направлен;

3) целевые показатели планируемого инвестиционного проекта;

4) доступные к использованию организацией, реализующей проект, инфраструктура и ресурсная база;

5) основные параметры товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках реализации инвестиционного проекта;

6) минимальный размер предполагаемых капиталовложений;

7) меры государственной поддержки и условия их предоставления (в применимых случаях);

8) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктуры, затраты на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию которых планируется возместить за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) иные условия, определяемые Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. В случае, если предполагаемой стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений является Российская Федерация, при соблюдении требований, указанных в части 12, в пункте 2 части 13 статьи 10 настоящего Федерального закона, декларация о реализации инвестиционного проекта может содержать обязанность Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренную частью 12 указанной статьи.

8. В случае, если декларация о реализации инвестиционного проекта размещена:

1) федеральным органом исполнительной власти, организация, реализующая проект, определяется им на конкурсной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации;

2) исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, организация, реализующая проект, определяется им на конкурсной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

9. В заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах должны содержаться:

1) информация об организации, реализующей проект, в том числе о размере ее уставного капитала (если применимо), составе участников и сведения об их возможности контролировать деятельность организации, реализующей проект, а также копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности организации, реализующей проект, за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется), с приложением копий учредительных документов организации, реализующей проект;

2) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к осуществлению организацией, реализующей проект, капиталовложений и сроках их внесения, подтверждение возможности сформировать капиталовложения, описание инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе о сроках осуществления данных мероприятий, с указанием отчетных документов, в том числе, если применимо, информацию о предполагаемых сроках получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта, в том числе предполагаемый срок получения разрешения на строительство, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта;

3) документ, содержащий описание финансово-экономической модели;

4) предложения о признании ранее заключенных соглашений связанными договорами с приложением заверенных копий таких договоров (при наличии);

5) документы, подтверждающие согласие уполномоченных органов местного самоуправления на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений в случае, если предполагается, что в качестве стороны (сторон) соглашения о защите и поощрении капиталовложений будет выступать одно или несколько муниципальных образований;

6) документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) лица, подавшего заявку;

7) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего (имеющих) право действовать от имени лица, подавшего заявку, без доверенности;

8) справка об отсутствии задолженности заявителя по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

9) иные сведения, предусмотренные условиями проведения конкурса.

10. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы подаются в уполномоченный орган государственной власти через личный кабинет. При этом заявка оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а прилагаемые документы - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, и (или) электронных образов бумажных документов, заверенных электронной подписью.

11. Документы, указанные в части 9 настоящей статьи, которые составлены, удостоверены или выданы по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, должны содержать актуальную информацию на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе, сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, а также должны быть надлежащим образом легализованы или должен быть проставлен надлежащим образом апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

12. При выборе организации, реализующей проект, должны быть обеспечены открытость и доступность сведений, включенных в декларацию о реализации инвестиционного проекта, а также конкуренция между предложениями участников конкурса посредством соблюдения конкурентных процедур.

13. Победителем конкурса признается организация, предложившая наилучшие условия реализации инвестиционного проекта, в том числе исходя из следующих приоритетных параметров:

1) наибольший объем капиталовложений;

2) наименьший объем мер государственной поддержки либо отсутствие таких мер;

3) кратчайшие сроки реализации инвестиционного проекта при наиболее высокой эффективности.

14. С организацией, признанной победителем конкурса, заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, соответствующее условиям декларации о реализации инвестиционного проекта и заявке на участие в конкурсе, поданной победителем конкурса, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

15. В случае, если в заявке, поданной победителем конкурса, были даны предложения относительно признания ранее заключенного им договора связанным договором, одновременно с принятием решения о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений принимается решение о возможности удовлетворения данного предложения. Решение о признании ранее заключенного договора связанным договором принимается, если признано, что соответствующий договор направлен на содействие реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Статья 9. Особенности применения отдельных актов (решений) публично-правового образования (стабилизационная оговорка)

1. В отношении организации, реализующей проект, не применяются акты (решения), указанные в части 3 настоящей статьи, ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, по сравнению с условиями, определенными на момент заключения такого соглашения (стабилизационная оговорка), при соблюдении условий, установленных частью 4 настоящей статьи. Ухудшающими условиями ведения предпринимательской и (или) иной деятельности признаются акты (решения), которые:

1) увеличивают сроки осуществления процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

2) увеличивают количество процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

3) увеличивают размер взимаемых с организации, реализующей проект, платежей, уплачиваемых в целях реализации инвестиционного проекта;

4) устанавливают дополнительные требования к условиям реализации инвестиционного проекта, в том числе требования о предоставлении дополнительных документов;

5) устанавливают дополнительные запреты, препятствующие реализации инвестиционного проекта.

2. Акты (решения) органов публично-правового образования, соответствующие критериям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, указанные:

1) в пункте 1 части 3 настоящей статьи, не применяются в течение срока, предусмотренного соглашением о защите и поощрении капиталовложений;

2) в пунктах 3-5 части 3 настоящей статьи, не применяются в течение трех лет со дня их вступления в силу при условии действия в этот период соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

3) в пункте 2 части 3 настоящей статьи, не применяются в течение срока, предусмотренного соглашением о защите и поощрении капиталовложений, равного сроку предоставления меры государственной поддержки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.

3. В течение сроков, указанных в части 2 настоящей статьи, не применяются следующие акты (решения):

1) акты, предусматривающие увеличение ставок вывозных таможенных пошлин;

2) акты, изменяющие вступившее в силу решение о предоставлении меры государственной поддержки и влекущие за собой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государственной поддержки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;

3) акты (решения):

а) отменяющие основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) предусматривающие изменение порядка предоставления прав на земельный участок;

в) предусматривающие изменение порядка определения цены продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

г) исключающие случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов;

д) предусматривающие изменение порядка определения размера арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности;

е) устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков;

ж) устанавливающие дополнительные основания и изменяющие порядок реквизиции земельного участка, изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, отчуждения земельного участка, а также ограничения прав на землю;

з) устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в рамках осуществления государственного мониторинга земель, государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля и общественного земельного контроля;

и) устанавливающие иные дополнительные требования к землепользованию и застройке территорий;

к) устанавливающие дополнительные административные процедуры при выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, сносе объектов капитального строительства, подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям, и (или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведения таких процедур;

л) предусматривающие изменение процедур подготовки документов территориального планирования, градостроительного регламента, документации по планировке территории;

м) предусматривающие изменение процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления), изменение порядка прохождения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе достоверности определения сметной стоимости строительства, государственной экологической экспертизы проектной документации, историко-культурной экспертизы и порядка получения заключений таких экспертиз (за исключением актов (решений), предусматривающих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень которых установлен статьей 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

н) предусматривающие изменение порядка осуществления строительства, реконструкции (в том числе технического перевооружения), капитального ремонта объекта капитального строительства, порядка выдачи разрешения на строительство объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, изменение требований к эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно влекущее за собой рост затрат организации, реализующей проект (за исключением актов (решений), предусматривающих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень которых установлен статьей 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) акты, предусматривающие увеличение ставок платы (сбора) и (или) расширение платежной базы (объектов обложения), используемых при определении размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) акты, предусматривающие увеличение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменение порядка определения и общего размера арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке.

4. В отношении организации, реализующей проект и заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, с учетом особенностей, установленных частями 1 - 3 настоящей статьи, применяются акты (решения), указанные:

1) в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, - в случае, если в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого является субъект Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не является Российская Федерация, объем капиталовложений организации, реализующей проект, составляет не менее 200 миллионов рублей и не более 1 миллиарда рублей, и в случае, если в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого является город федерального значения Москва или Санкт-Петербург и не является Российская Федерация, объем капиталовложений организации, реализующей проект, составляет не менее 200 миллионов рублей;

2) в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, - в случае, если в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого является Российская Федерация, объем капиталовложений организации, реализующей проект, составляет не менее 250 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 500 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 миллиарда рублей для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 миллиардов рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики;

3) в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, а также по выбору организации, реализующей проект, в пунктах 1, 4 и 5 части 3 настоящей статьи, - в случае, если в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого является Российская Федерация, объем капиталовложений организации, реализующей проект, составляет не менее 10 миллиардов рублей.

5. Организация, реализующая проект, за исключением проектной компании, обязана вести раздельный учет показателей, необходимых для подтверждения соблюдения ею условий, установленных настоящим Федеральным законом и соглашением о защите и поощрении капиталовложений.

6. Положения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, применяются в отношении организации, реализующей проект, только в части, имеющей отношение к соответствующему инвестиционному проекту. Указанная организация при наличии у нее наряду с инвестиционным проектом иной деятельности обязана вести раздельный учет продукции и иных показателей, имеющих значение в соответствии с настоящей частью, для подтверждения права на применение особенностей регулирования, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи, а также права на возмещение реального ущерба в случае и порядке, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Федерального закона. Проектная компания не вправе вести деятельность, не связанную с инвестиционным проектом.

7. Положения частей 1 - 3 настоящей статьи не применяются в отношении нормативных правовых актов, принимаемых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, а также в целях недопущения возникновения иных обстоятельств непреодолимой силы, носящих чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

8. Законодательством субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены особенности применения или изменения принимаемых субъектами Российской Федерации актов в соответствии с договорами, сторонами которых являются такие субъекты Российской Федерации и которые предусматривают права и обязанности сторон, а также меры ответственности, отличные от соответствующих параметров соглашения о защите и поощрении капиталовложений, определенных настоящим Федеральным законом.

9. Положения актов законодательства о налогах и сборах применяются в отношении организации, реализующей проект, в части правоотношений, связанных с исполнением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, с учетом особенностей, установленных законодательством о налогах и сборах.

10. Должностные лица органов государственной власти, уполномоченные на применение актов (решений), указанных в настоящей статье, обязаны соблюдать условия соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Статья 10. Предмет и условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений

1. По соглашению о защите и поощрении капиталовложений каждое публично-правовое образование, являющееся его стороной, обязуется обеспечить организации, реализующей проект, неприменение в ее отношении актов (решений) соответствующих органов государственной власти, которые будут изданы (приняты) и которые указаны в частях 1 - 3, 9 статьи 9 настоящего Федерального закона, а в случае, если стороной соглашения является муниципальное образование, - актов (решений) органов местного самоуправления, при этом организация, реализующая проект, имеет право требовать неприменения таких актов (решений) при реализации инвестиционного проекта от соответствующего публично-правового образования.

2. Российская Федерация и (или) муниципальные образования могут быть сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, если одновременно стороной такого соглашения является субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) реализуется соответствующий инвестиционный проект.

3. Публично-правовое образование, заключившее соглашение о защите и поощрении капиталовложений, не принимает на себя обязанностей по реализации инвестиционного проекта или каких-либо иных обязанностей, связанных с ведением инвестиционной и (или) хозяйственной деятельности, в том числе совместно с организацией, реализующей проект.

4. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года.

6. Организация, реализующая проект, имеет право передать свои права и обязанности по соглашению о защите и поощрении капиталовложений иной организации (передача договора) с согласия другой стороны (других сторон) такого соглашения при условии, что такая организация отвечает требованиям, установленным настоящим Федеральным законом для организации, реализующей проект. В случае, если организацией, реализующей проект, заключен связанный договор, передача прав и обязанностей по соглашению о защите и поощрении капиталовложений иной организации (передача договора) возможна только при соблюдении условий связанного договора. Несоблюдение требований настоящей части влечет недействительность (ничтожность) соглашения о передаче договора.

7. Организация, реализующая проект, вправе уступить денежные требования по соглашению о защите и поощрении капиталовложений, кредитором по которому она является, а также передать указанные права в залог в пользу любого третьего лица. Информация об уступке или о передаче в залог денежных требований по соглашению о защите и поощрении капиталовложений представляется организацией, реализующей проект, в государственную информационную систему и подлежит отражению в реестре соглашений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

8. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия:

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых случаях);

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного частью 10 настоящей статьи;

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 настоящей части (в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных частями 10 и 11 настоящей статьи;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 настоящего Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона (в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких затрат);

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации инвестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

9) иные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

9. Условия связанного договора, указанные в пункте 5 части 8 настоящей статьи, включаются в соглашение о защите и поощрении капиталовложений после принятия публично-правовым образованием обязательств, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

10. Срок применения стабилизационной оговорки не может превышать:

1) 6 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей;

2) 15 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые составляет более 5 миллиардов рублей, но менее 10 миллиардов рублей;

3) 20 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые составляет 10 миллиардов рублей и более.

11. Указанный в части 10 настоящей статьи срок применения стабилизационной оговорки однократно продлевается на срок до 6 лет по заявлению организации, реализующей проект, о заключении дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений в случае, если организация, реализующая проект, выполнила одно из следующих условий:

1) приняла на себя обязательство по осуществлению капиталовложений, сформированных за счет доходов от реализации инвестиционного проекта, в данный проект или в иной инвестиционный проект, реализуемый на территории Российской Федерации (реинвестирование), в объеме не менее 1 миллиарда рублей в течение периода, указанного в настоящей части;

2) в рамках реализации инвестиционного проекта заключила с субъектами малого или среднего предпринимательства договоры, общая совокупная стоимость которых составляет не менее 18 процентов совокупной стоимости товаров, работ или услуг, приобретенных (заказанных) организацией, реализующей проект, в течение срока применения стабилизационной оговорки, уменьшенного на один год.

12. В соглашение о защите и поощрении капиталовложений, предполагающее внесение организацией, реализующей проект, капитальных вложений на сумму не менее 300 миллиардов рублей, включается обязанность Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации при реализации другого инвестиционного проекта (далее - публичный инвестиционный проект) не допускать ухудшение финансовых показателей инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, при соблюдении условий, предусмотренных частью 13 настоящей статьи.

13. Обязанность, указанная в части 12 настоящей статьи, может быть включена в соглашение о защите и поощрении капиталовложений, если:

1) при заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке частной проектной инициативы удовлетворено ходатайство заявителя о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений условий, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, или при заключении указанного соглашения в порядке публичной проектной инициативы декларация о реализации инвестиционного проекта содержит условия, предусмотренные частью 12 настоящей статьи;

2) основным предметом публичного инвестиционного проекта, а также инвестиционного проекта, в отношении которого заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, является создание транспортной инфраструктуры;

3) публичный инвестиционный проект предусматривает, что создаваемая транспортная инфраструктура переходит в государственную собственность.

14. В случае нарушения обязанности, предусмотренной частью 12 настоящей статьи, Российская Федерация и (или) субъект (субъекты) Российской Федерации возмещают организации, реализующей проект, убытки в соответствии с частью 4 статьи 12 настоящего Федерального закона. Размер ответственности публично-правового образования за иные нарушения соглашения о защите и поощрении капиталовложений ограничивается реальным ущербом, размер которого определяется в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона.

15. Организация, реализующая проект, обязана не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, представить в государственную информационную систему информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, подлежащую отражению в реестре соглашений.

16. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также уполномоченный орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений) осуществляет мониторинг этапов реализации соглашения о защите и поощрении капиталовложений, включающий в себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

17. От имени Российской Федерации функции по осуществлению мониторинга этапов реализации соглашения о защите и поощрении капиталовложений может осуществлять организация, определенная Правительством Российской Федерации в качестве агента для осуществления данных функций.

18. По итогам проведения указанной в части 16 настоящей статьи процедуры не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, органы государственной власти, уполномоченные высшим исполнительным органом государственной власти каждого субъекта Российской Федерации, являющегося стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также органы местного самоуправления (в случае, если муниципальные образования являются сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений) формируют отчеты о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта и направляют их в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

19. Не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет сводный отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта в Правительство Российской Федерации.

Статья 11. Порядок заключения, изменения и расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений

1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с использованием государственной информационной системы в порядке, предусмотренном статьями 7 и 8 настоящего Федерального закона.

2. Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется электронная подпись.

3. От имени Российской Федерации соглашение о защите и поощрении капиталовложений подлежит подписанию уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, от имени субъекта Российской Федерации - органом государственной власти, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) признается заключенным с даты регистрации соответствующего соглашения (внесения в реестр соглашений).

5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) подлежит включению в реестр соглашений не позднее пяти рабочих дней с даты подписания уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в случае, если Российская Федерация является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений) или лицом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, подписавшим соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) в последнюю очередь (в случае, если Российская Федерация не является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений).

6. Изменение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений не допускается, за исключением следующих случаев:

1) включение в соглашение о защите и поощрении капиталовложений сведений об условиях, указанных в пункте 5 части 8 статьи 10 настоящего Федерального закона, содержащихся в договоре, который заключен после заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений и в отношении которого подано ходатайство заявителя о признании его связанным договором;

2) увеличение срока применения стабилизационной оговорки (если организация, реализующая проект, выполнила одно из условий, предусмотренных частью 11 статьи 10 настоящего Федерального закона);

3) указание на неприменение актов (решений) органа (органов) местного самоуправления в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона в случае присоединения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений одного или нескольких муниципальных образований;

4) передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора), при условии, что лицо, приобретающее права и принимающее обязанности по соглашению о защите и поощрении капиталовложений, выполнило требования, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, или соответствует условиям конкурса, проведенного в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона (в зависимости от порядка заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений);

5) изменение реквизитов сторон (в том числе наименования).

7. Заявитель, намеренный внести изменения в соглашение о защите и поощрении капиталовложений в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 6 настоящей статьи, направляет в соответствии с правилами, предусмотренными частями 9 и 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, в органы государственной власти, указанные в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона:

1) заявление о включении дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений в реестр соглашений;

2) проект дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений, подписанный электронной подписью заявителя, а в случае, предусмотренном пунктом 3 части 6 настоящей статьи, также электронной подписью органа (органов) местного самоуправления;

3) ходатайство заявителя и договор, указанные в пункте 1 части 6 настоящей статьи (в применимом случае);

4) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных частью 11 статьи 10 настоящего Федерального закона (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 6 настоящей статьи).

8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (орган государственной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) рассматривает заявление, прилагаемые к нему документы и ходатайство заявителя в сроки, предусмотренные частями 11 и 12 статьи 7 настоящего Федерального закона, и отказывает заявителю в заключении с ним дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений только при наличии оснований, предусмотренных частью 14 указанной статьи, а в удовлетворении ходатайства заявителя - только при наличии оснований, предусмотренных частями 16 и 17 указанной статьи.

9. В случае, предусмотренном пунктом 5 части 6 настоящей статьи, соглашение о защите и поощрении капиталовложений считается измененным с даты направления стороной такого соглашения уведомления об изменении своих реквизитов другим сторонам указанного соглашения через личный кабинет.

10. Включение в соглашение о защите и поощрении капиталовложений сведений об условиях, указанных в пункте 5 части 8 статьи 10 настоящего Федерального закона, содержащихся в связанных договорах, которые заключены после заключения указанного соглашения, осуществляется с согласия публично-правового образования, которое обязуется возместить организации, реализующей проект, реальный ущерб в порядке, предусмотренном статьей 12 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.

11. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по нему, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

12. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений может быть прекращено в любое время по соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора.

13. Каждое публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, требует расторжения такого соглашения в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона, при выявлении любого из указанных обстоятельств, в том числе по результатам мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений:

1) предоставление организацией, реализующей проект, недостоверных сведений при заключении или исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

2) неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение более чем двух лет по сравнению с тем, как данные условия определены в соглашении о защите и поощрении капиталовложений (с учетом допустимых отклонений);

3) ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в течение более чем двух лет по сравнению с тем, как данные условия определены в указанном соглашении (с учетом допустимых отклонений), в том числе неполучение разрешения на строительство, отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отсутствие акта о введении объекта, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию и (или) отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;

4) нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства Российской Федерации, что привело к приостановлению деятельности организации, реализующей проект, либо к дисквалификации ее должностных лиц.

14. Каждое публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, требует расторжения такого соглашения в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением каждой из сторон соглашения не позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при наступлении любого из следующих условий:

1) если в отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

2) если принято решение о ликвидации организации, реализующей проект.

15. Организация, реализующая проект, вправе потребовать расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона, в случае существенного нарушения его условий публично-правовым образованием при условии, что такое требование организации, реализующей проект, не нарушает условий связанного договора.

16. Любые документы, исходящие от сторон соглашения и связанные с прекращением действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в том числе уведомления, подписываются электронной подписью и направляются сторонами указанного соглашения в электронной форме. В случае прекращения действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в судебном порядке суд направляет судебный акт в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) органы государственной власти, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Информация об изменении или о прекращении действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений отражается в реестре соглашений.

Статья 12. Ответственность за нарушение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений

1. В случае нарушения организацией, реализующей проект, условий связанного договора возврат в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации полученных средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Если в целях реализации инвестиционного проекта были направлены средства Фонда национального благосостояния, в том числе через организацию с публичным участием, и (или) предоставлены бюджетные инвестиции и (или) государственные гарантии, при наступлении обстоятельств, указанных в части 13 или 14 статьи 11 настоящего Федерального закона, с организации, реализующей проект, подлежат взысканию убытки.

3. Организация, реализующая проект, вправе требовать возмещения причиненного ей реального ущерба от соответствующего публично-правового образования в случае применения в отношении ее актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, без учета особенностей их применения, определенных указанной статьей настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения публично-правовым образованием положений соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предусмотренных частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона, если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия:

1) организация, реализующая проект, осуществила капиталовложения в объеме, установленном в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;

2) все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежавшие регистрации, в том числе в применимых случаях права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все объекты недвижимого имущества, если инвестиционным проектом предполагается создание недвижимого имущества, введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) организация, реализующая проект, сообщила о нарушении своих прав и законных интересов в уполномоченный орган, заключивший соглашение о защите и поощрении капиталовложений от имени публично-правового образования, должностные лица (органы) которого нарушили соглашение о защите и поощрении капиталовложений;

4) у организации, реализующей проект, отсутствует задолженность по уплате обязательных платежей, указанных в части 8 настоящей статьи.

4. В случае, если соглашение о защите и поощрении капиталовложений содержит обязанность Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренную частью 12 статьи 10 настоящего Федерального закона, убытки организации, реализующей проект, возмещаются Российской Федерацией и (или) субъектом (субъектами) Российской Федерации при соблюдении совокупности условий, указанных в пунктах 1 - 4 части 3 настоящей статьи, а также при условии осуществления организацией, реализующей проект, капитальных вложений в объеме, предусмотренном соглашением о защите и поощрении капиталовложений.

5. Если законом или условиями концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве предусмотрена ответственность публично-правового образования за изменение действующих в отношении организации, реализующей проект, и указанных в частях 1 - 3, 9 статьи 9 настоящего Федерального закона актов (решений) публично-правового образования и при этом такое публично-правовое образование является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с указанной организацией, реализующей проект, размер ответственности соответствующего публично-правового образования определяется с учетом следующих особенностей:

1) если в соответствии с частями 1 - 3, 9 статьи 9 настоящего Федерального закона измененные акты (решения) не применяются к организации, реализующей проект, публично-правовое образование не несет ответственности за изменение указанных актов (решений) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и условиями концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве;

2) если в нарушение частей 1 - 3, 9 статьи 9 настоящего Федерального закона измененные акты (решения) применяются к организации, реализующей проект, публично-правовое образование несет ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, а в части, превышающей объем возмещения, предусмотренный настоящим Федеральным законом, - в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и условиями концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает:

1) методику определения убытков, подлежащих возмещению организацией, реализующей проект, являющейся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в предусмотренном частью 2 настоящей статьи случае;

2) методику определения реального ущерба, а также убытков, подлежащих возмещению Российской Федерацией и (или) субъектом (субъектами) Российской Федерации, являющимися сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи случаях.

7. Реальный ущерб в целях настоящего Федерального закона определяется как документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие применения актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, без учета особенностей их применения, определенных указанной статьей настоящего Федерального закона.

8. Объем реального ущерба и предельный объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, не могут превышать размер обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы.

9. В случае, если стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений является муниципальное образование, объем реального ущерба, который может быть взыскан с муниципального образования, не может превышать размер земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующий местный бюджет.

10. Оценка объема средств, подлежащих предоставлению в целях возмещения реального ущерба, причиненного организации, реализующей проект, производится в валюте Российской Федерации.

11. Возмещение реального ущерба, а также убытков в предусмотренном частью 4 настоящей статьи случае по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений осуществляется не ранее года, следующего за годом, в котором принято решение о таком возмещении. Планируемые объемы возмещения реального ущерба, а также убытков в предусмотренном частью 4 настоящей статьи случае по указанным соглашениям подлежат учету при формировании проекта закона (решения) о бюджете на очередной год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Каждое публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, несет самостоятельную ответственность за исполнение своих обязанностей, возложенных на него таким соглашением, в том числе по неприменению соответствующих актов (решений), в рамках полномочий, предоставленных ему законодательством Российской Федерации.

13. Организация, реализующая проект, предоставившая недостоверную информацию при заключении или исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Рассмотрение споров по соглашению о защите и поощрении капиталовложений

1. Стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений должны стремиться урегулировать возникающие между ними споры из указанного соглашения или в связи с ним путем проведения переговоров.

2. В случае возникновения спора, в том числе касающегося заключения, вступления в силу, исполнения, нарушения, прекращения действия или действительности соглашения о защите и поощрении капиталовложений, сторона (стороны) указанного соглашения, инициировавшая (инициировавшие) спор, направляет (направляют) противоположной стороне (сторонам) соглашения уведомление о споре, содержание и порядок направления которого устанавливаются в соглашении о защите и поощрении капиталовложений. В уведомлении о споре должны быть указаны:

1) предложение об урегулировании спора путем переговоров;

2) положения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, на нарушение которых ссылается сторона (стороны) спора;

3) обстоятельства, являющиеся причиной возникновения спора;

4) краткое описание доводов в поддержку позиции стороны (сторон), направившей (направивших) уведомление о споре;

5) доказательства и иные сведения, которые сторона (стороны) считает (считают) необходимым предоставить для подтверждения своих доводов;

6) предложения стороны (сторон) по возможному урегулированию спора.

3. Стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений обязаны предпринять усилия по урегулированию спора в течение трех месяцев со дня направления уведомления о споре.

4. Если спор между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений не будет урегулирован в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, такой спор разрешается по инициативе любой из сторон компетентным судом Российской Федерации либо в рамках арбитража (третейского разбирательства), если стороны заключили арбитражное соглашение в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.

5. Если стороны соглашения о защите и поощрении капиталовложений заключили арбитражное соглашение в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи, соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать альтернативное условие о разрешении споров, согласно которому сторона (стороны) указанного соглашения, инициировавшая (инициировавшие) спор, по своему усмотрению вправе передать спор на рассмотрение в компетентный суд Российской Федерации либо в арбитраж. Последующее рассмотрение данного спора, а также встречных требований по нему осуществляется способом, выбранным стороной (сторонами), инициировавшей (инициировавшими) спор.

6. Арбитражное соглашение заключается в виде арбитражной оговорки в соглашении о защите и поощрении капиталовложений.

7. Местом арбитража должна являться Российская Федерация. Арбитраж должен осуществляться по правилам постоянно действующего арбитражного учреждения, включая иностранное арбитражное учреждение, получившее право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".

Статья 14. Связанные договоры

1. Связанным договором является каждый из следующих договоров, если признано, что он направлен на содействие реализации инвестиционного проекта в порядке, предусмотренном статьей 7 или 8 настоящего Федерального закона (в зависимости от порядка заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений), и информация о нем внесена в реестр соглашений:

1) договор о предоставлении субсидии, договор о предоставлении бюджетных инвестиций, заключаемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) кредитный договор, предусматривающий предоставление организации, реализующей проект, кредитных средств по льготной ставке, если на момент признания такого договора связанным договором кредитор по нему является стороной соглашения о возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации доходов, недополученных таким кредитором вследствие предоставления кредитных средств по льготной ставке;

3) соответствующий законодательству Российской Федерации договор между организацией, реализующей проект, и регулируемой организацией, содержащий одно или несколько следующих условий:

а) условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, приобретаемых (получаемых) организацией, реализующей проект, устанавливаются на основании значений долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций, определенных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) условиями концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и (или) на основании соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, заключаемых регулируемой организацией с публично-правовым образованием в лице уполномоченного органа;

б) цена договора поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг определяется по соглашению сторон, за исключением договоров, в отношении которых порядок определения цены установлен законом или принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

в) организация, реализующая проект, вправе требовать от регулируемой организации поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, а также обязуется производить установленные таким договором платежи, соответствующие стоимости и согласованным объемам товаров (работ, услуг), независимо от того, было ли предъявлено организацией, реализующей проект, требование о поставке товаров, выполнении работ или об оказании услуг;

г) создание (строительство), модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры могут осуществляться регулируемой организацией, при этом соответствующие расходы регулируемой организации на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры компенсируются организацией, реализующей проект, в объеме, предусмотренном договором (путем оплаты товаров, работ или услуг регулируемой организации в согласованных объемах и (или) путем выплаты денежных средств), в целях обеспечения для регулируемой организации достижения параметров эффективности инвестиций не ниже установленных документами регулируемой организации и (или) нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти.

2. Договор, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи и признаваемый связанным договором, заключается только при условии его экономической обоснованности для регулируемой организации.

3. В соглашении о защите и поощрении капиталовложений должны быть предусмотрены обязательства публично-правового образования по возмещению реального ущерба организации, реализующей проект, в объеме и при соблюдении условий, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Федерального закона, в случае совершения публично правовым образованием одного или нескольких из следующих нарушений:

1) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий кредитору, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи;

3) изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций и (или) положений соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, на основании которых были определены условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, приобретаемых (получаемых) организацией, реализующей проект, в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 1 настоящей статьи.

4. Порядок и особенности заключения, исполнения и прекращения действия договоров, указанных в части 1 настоящей статьи, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Если соглашение о защите и поощрении капиталовложений утрачивает силу вследствие его расторжения, признания недействительным или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или указанным соглашением, права и обязанности сторон по связанным договорам не прекращаются.

Статья 15. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений

1. Организации, реализующей проект, может быть предоставлена в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, мера государственной поддержки, предусматривающая возмещение затрат за счет средств федерального бюджета и (или) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации:

1) на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

2) на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

2. Предельный объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) не может превышать 50 процентов фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры;

2) не может превышать 100 процентов фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры.

3. Предельный объем возмещаемых затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, и объем реального ущерба, указанный в части 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, не могут превышать размер обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы.

4. Предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, указанные в части 1 настоящей статьи, составляет:

1) 5 лет - для обеспечивающей инфраструктуры;

2) 10 лет - для сопутствующей инфраструктуры.

5. Если организация, реализующая проект, при осуществлении инвестиционного проекта в течение всего срока его реализации заключила договоры с субъектами малого или среднего предпринимательства на сумму, указанную в части 11 статьи 10 настоящего Федерального закона, предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, указанные в части 1 настоящей статьи, составляет:

1) 6 лет - для обеспечивающей инфраструктуры;

2) 11 лет - для сопутствующей инфраструктуры.

6. Сроки, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, исчисляются со дня начала возмещения затрат, указанных в части 1 настоящей статьи.

7. Средства из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежавшие регистрации, зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в применимых случаях права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также все объекты недвижимого имущества, если инвестиционным проектом предполагается создание недвижимого имущества, введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) у организации, реализующей проект, отсутствует задолженность по уплате обязательных платежей, указанных в части 3 настоящей статьи;

3) соблюдение нормативов возмещения затрат (предельного объема расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, осуществленных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объекта инфраструктуры);

4) проведена проверка отсутствия в инвестиционных программах регулируемых организаций и (или) в применимых случаях в программах перспективного развития отдельных отраслей экономики проектов по созданию (строительству), модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

5) проведена оценка вариантов финансового обеспечения затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, по результатам которой принято решение о предоставлении меры государственной поддержки, указанной в части 1 настоящей статьи.

8. При проведении оценки, предусмотренной частью 7 настоящей статьи, сравнению подлежат следующие варианты финансового обеспечения затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта:

1) предоставление меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если создание (строительство), модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организацией, реализующей проект;

2) создание (строительство), модернизация и (или) реконструкция указанных объектов осуществляются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Предусмотренная частью 7 настоящей статьи оценка осуществляется:

1) федеральным органом государственной власти, если рассматривается возможность предоставления меры государственной поддержки за счет средств федерального бюджета;

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если рассматривается возможность предоставления меры государственной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

10. Перед проведением предусмотренной частью 7 настоящей статьи оценки уполномоченный орган государственной власти запрашивает у регулируемой организации (в применимых случаях также у органа государственной власти, уполномоченного на утверждение программ перспективного развития отдельных отраслей экономики) информацию о наличии в инвестиционной программе регулируемой организации (в применимых случаях в программе перспективного развития отдельных отраслей экономики) объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

11. Предоставление средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответственно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации с последующей передачей сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность или собственность регулируемой организации, за исключением случаев, если сопутствующая инфраструктура поступает в собственность организации, реализующей проект, и при этом такая организация принимает в установленном порядке обязательства по финансовому обеспечению затрат на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью ликвидации) объектов сопутствующей инфраструктуры, создаваемой в рамках реализации инвестиционного проекта, а также за исключением случаев, если реконструкции подлежали объекты сопутствующей инфраструктуры, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности.

12. При принятии решения о возмещении затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, должны быть определены источники финансового обеспечения затрат публично-правового образования на обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью ликвидации) объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, создаваемых в рамках реализации инвестиционного проекта и передаваемых в государственную (муниципальную) собственность или в собственность регулируемой организации.

13. В соглашении (договоре) о предоставлении средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов сопутствующей инфраструктуры, должно быть определено лицо, в собственность которого поступает объект сопутствующей инфраструктуры. На передачу указанного объекта в собственность регулируемой организации или муниципального образования требуется согласие такой организации или такого муниципального образования.

14. Передача объектов сопутствующей инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность осуществляется на основании подписываемого сторонами акта приема-передачи. Порядок и сроки подписания акта приема-передачи определяются соглашением (договором) о предоставлении средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов сопутствующей инфраструктуры, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15. Допускается предоставление мер государственной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении объектов инфраструктуры, включенных в инвестиционные программы регулируемых организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью за счет средств организации, реализующей проект.

16. В случаях и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, организации, реализующей проект, могут быть предоставлены меры государственной поддержки в целях обеспечения минимальной доходности инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

17. Организации, реализующей проект, заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могут быть предоставлены меры поддержки (в том числе меры государственной поддержки), не предусмотренные настоящей статьей. При этом объем мер государственной поддержки, за исключением объема мер государственной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, не должен превышать объем капитальных вложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Глава 3. Заключительные положения

Статья 16. Заключительные положения

1. Не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона может быть заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого не является Российская Федерация или стороной которого является муниципальное образование.

2. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона порядок направления документов через личный кабинет не применяется. В течение данного периода соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительные соглашения к ним) подлежат заключению и включению в реестр соглашений в порядке, предусмотренном частями 3-15 настоящей статьи.

3. Заявления, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, прилагаемые к ним документы и материалы, проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему) (в количестве экземпляров, равном числу сторон предполагаемого к заключению соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к нему), а также, если применимо, ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора в качестве связанного договора и (или) о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений обязанностей Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренных частью 9 статьи 10 настоящего Федерального закона, составляется на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью уполномоченного лица заявителя и направляется по почтовому адресу уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет все экземпляры проектов соглашений о защите и поощрении капиталовложений (проектов дополнительных соглашений к ним), а также, если применимо, ходатайство заявителя, подписанные заявителем, в адрес каждого уполномоченного на подписание такого соглашения (дополнительного соглашения к нему) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается осуществление инвестиционного проекта (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации).

5. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к нему), предусмотренных частью 14 статьи 7 настоящего Федерального закона, подписывает соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) и направляет все экземпляры такого соглашения (дополнительного соглашения к нему) в адрес уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сроки и порядке, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации.

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после получения проекта соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проекта дополнительного соглашения к нему), подписанного уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (уполномоченными органами субъектов Российской Федерации), в сроки и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, рассматривает проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений (проект дополнительного соглашения к нему) на предмет наличия оснований для отказа в заключении соответствующего соглашения, предусмотренных частью 14 статьи 7 настоящего Федерального закона, и при отсутствии таких оснований подписывает его и передает заверенную в установленном порядке копию соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копию дополнительного соглашения к нему) в Федеральное казначейство для регистрации (включения сведений в реестр соглашений).

7. В случае проведения конкурса в порядке публичной проектной инициативы в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона федеральные органы исполнительной власти размещают декларации о реализации инвестиционных проектов на информационных ресурсах, определенных Правительством Российской Федерации.

8. Заявка на участие в конкурсе, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также прилагаемые к ней документы составляются на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью уполномоченного лица заявителя и направляются в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, по почтовому адресу федерального органа исполнительной власти, разместившего декларацию о реализации инвестиционного проекта.

9. С организацией, признанной победителем конкурса, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подписывается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, соответствующее условиям декларации о реализации инвестиционного проекта и заявке на участие в конкурсе, в виде единого документа в количестве экземпляров, равном числу сторон соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

10. Со стороны Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается уполномоченными органами, указанными в частях 5 и 6 настоящей статьи.

11. Не позднее пяти рабочих дней со дня подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в предусмотренном Правительством Российской Федерации порядке направляет заверенную в установленном порядке копию подписанного соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копию дополнительного соглашения к нему) в Федеральное казначейство для регистрации (внесения сведений о нем в реестр соглашений).

12. К заверенной в установленном порядке копии соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копии дополнительного соглашения к нему), представленной в Федеральное казначейство в соответствии с частью 6 или 11 настоящей статьи, прикладывается документ, составленный по форме, установленной Правительством Российской Федерации, и содержащий следующую информацию о соглашении о защите и поощрении капиталовложений (дополнительном соглашении к нему):

1) о дате заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к нему);

2) об организации, реализующей проект;

3) о сроках и об этапах реализации инвестиционного проекта;

4) о сроках применения стабилизационных оговорок;

5) о заключенных связанных договорах (с учетом дополнительных соглашений), включая даты заключения договоров (дополнительных соглашений);

6) иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

13. Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней со дня получения заверенной в установленном порядке копии соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копии дополнительного соглашения к нему) от уполномоченного федерального органа исполнительной власти проверяет соответствие информации, указанной в копии соглашения о защите и поощрении капиталовложений и документе, указанном в части 12 настоящей статьи, и при отсутствии противоречий между ними осуществляет внесение сведений о соглашении о защите и поощрении капиталовложений (дополнительном соглашении к нему) в реестр соглашений с приложением заверенной в установленном порядке копии соглашения о защите и поощрении капиталовложений (копии дополнительного соглашения к нему). Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) признается заключенным со дня его регистрации (внесения информации о нем в реестр соглашений).

14. Порядок рассмотрения и проверки Федеральным казначейством документов, указанных в настоящей статье, устанавливается Правительством Российской Федерации.

15. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона заявления, заявки на участие в конкурсе, а также вся переписка сторон соглашения о защите и поощрении капиталовложений осуществляется на бумажных носителях, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16. Не позднее шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона, уполномоченные органы государственной власти, подписавшие соглашения о защите и поощрении капиталовложений, совместно с оператором государственной информационной системы обеспечивают перевод соглашений о поощрении и защите капиталовложений (дополнительных соглашений к ним), заключенных в порядке, предусмотренном частями 3-15 настоящей статьи, из бумажного формата в электронный формат, а также включение таких соглашений в государственную информационную систему в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 5, частей 1-5 статьи 11 настоящего Федерального закона.

2. Статья 5, части 1-5 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Сведения о предусмотренных и (или) предоставленных мерах государственной (муниципальной) поддержки, а также о мерах поддержки, предоставляемых организациями с публичным участием, если обеспечением их выполнения являются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие казначейскому сопровождению, на день вступления в силу настоящего Федерального закона и до истечения срока, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, включаются в реестр мер государственной (муниципальной) поддержки в течение шести месяцев со дня истечения срока, указанного в части 2 настоящей статьи.

Президент Российской Федерации В. Путин