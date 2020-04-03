Распоряжение главы Республики Карелия от 3 апреля 2020 года № 200-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020 года № 194-р, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:

"8.5. Рекомендовать лицам, вступающим в брак, подавшим в органы записи актов гражданского состояния Республики Карелия заявление о заключении брака, по которому дата государственной регистрации заключения брака назначена на дату до 1 июня 2020 года, перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года.";

2) в пункте 11.2:

в абзаце третьем слова "по 6 апреля" исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"по обеспечению после окончания весенних каникул и до 30 апреля 2020 года реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с соблюдением режима самоизоляции педагогических работников и обучающихся;";

3) пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

"11.9. Организациям (индивидуальным предпринимателям) в период с 28 марта по 1 июня 2020 года исключить продажу туров, путевок на туристические базы, в санаторно-курортные организации и иные аналогичные объекты, расположенные на территории Республики Карелия, на срок менее одного месяца.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия:

в период с 28 марта по 1 июня 2020 года исключить бронирование мест, прием и размещение граждан на срок менее одного месяца, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

обеспечить самоизоляцию лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации (других государств) и находящихся на территории указанных объектов, проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания указанных лиц;

не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для гостиниц, хостелов, мотелей), за пределы территории туристских баз и аналогичных объектов.

Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), работающим в сфере туризма на территории Республики Карелия, принять меры по расторжению краткосрочных туров, путевок.

Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, подлежит приостановлению при несоблюдении установленных настоящим распоряжением ограничений.";

4) в абзаце первом пункта 11.10 слова "по 5 апреля" заменить словами "по 15 апреля";

5) в пункте 11.11 слова "по 5 апреля" заменить словами "по 15 апреля";

6) в абзаце первом пункта 11.12 слова "по 4 апреля" заменить словами "по 14 апреля";

7) в абзаце первом пункта 11.13 слова "по 4 апреля" заменить словами "по 15 апреля";

8) пункт 11.14 дополнить словами: "и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

9) дополнить пунктами 11.16 - 11.18 следующего содержания:

"11.16. Общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах проводить исключительно в заочной форме.

11.17. Управляющим организациям:

1) обеспечить закупку антибактериальных средств, масок и бахил для персонала, проводящего работы в жилых помещениях в многоквартирных домах;

2) при уборке мест общего пользования применять специальные антисептические вещества, особое внимание уделять уборке лифтовых кабин;

3) обеспечить проветривание подъездов домов путем открытия оконных проемов.

11.18. Теплоснабжающим организациям произвести остановку источников тепловой энергии, потребителями которых являются только объекты образования, культуры и спорта, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Республики Карелия, деятельность которых подлежит приостановлению.";

10) в пункте 14.3:

в абзаце первом слова "по 3 апреля" исключить;

в абзаце четвертом слово "утвердить" заменить словами "представить на утверждение в Правительство Республики Карелия";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Управлению записи актов гражданского состояния Республики Карелия до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия:

приостановить прием заявлений о заключении брака, о расторжении брака, по которым государственная регистрация заключения брака, государственная регистрация расторжения брака определена на дату до 1 июня 2020 года;

проинформировать лиц, вступающих в брак, подавших заявление о заключении брака, по которым дата государственной регистрации заключения брака назначена на дату до 1 июня 2020 года, о невозможности проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, в присутствии иных лиц, а также о возможности переноса даты государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года;

в случаях когда лица, вступающие в брак, не изъявили желание перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года, производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак (не допуская присутствия иных лиц).";

11) приложение дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







