Косачев объяснил, почему Запад отклонил резолюцию по отказу от санкций

На Генассамблее ООН государства Запада с примкнувшими к ним Грузией и Украиной показательно противопоставили себя ценностям, ответственности и здравому смыслу, заблокировав российскую резолюцию об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса.

Напомню, что резолюция была внесена в развитие призыва генсека ООН А.Гутерриша к отмене экономических запретов в ситуации угрожающей населению планеты пандемии, от которой больше всех пострадают страны с ограниченными возможностями в сфере медицины и доступа к лекарствам. Помимо, как правило, непростой экономической ситуации в этих государствах, западные репрессалии не только добавляют проблем их населению, но уже буквально убивают. В частности, Венесуэла уже завила о том, что из-за финансовой и экономической блокады США ее экономика терпит убытки в размере $116 миллиардов, заморожены на счетах западных банков не менее $30 миллиардов. Не могут быть закуплены лекарства, медицинское оборудование и многие другие жизненно важные товары.

Антониу Гутерриш, призывая отменить убийственные санкции, заявил: "не время изолироваться - пора проявлять солидарность".

Однако всему миру в очередной раз показали, кто ставит свое стремление диктовать другим странам и народам выше любой солидарности, а свою войну с международным инакомыслием - выше борьбы с глобальной угрозой.

Более наглядного подтверждения полной утраты Западом прежде всего морального лидерства в мире, как говорится, и представить себе трудно. Причем если в США санкции окончательно заменили внешнюю политику (все пространство маневра сводится, по сути, к угрозе, применению или обещанию отменить экономический шантаж против суверенных государств после смены там политики или даже власти), а для Украины и Грузии антироссийские меры стали суррогатом национальной идеи, то для стран Евросоюза слепая поддержка американской позиции - еще один удар по его международной субъектности и авторитету. За последние десять лет именно европейские компании заплатили крупнейшие штрафы за нарушение американских санкций - в общей сложности 83% общей суммы штрафов, наложенных США. Но евроатлантическая солидарность европейцев победила солидарность с человечеством.

Похоже, страны Запада превращают самих себя в планетарных изгоев, хотя привыкли наоборот говорить от имени "международного сообщества". Однако в ситуации, когда надо было проявить гуманизм и готовность помогать более слабым, возобладало эгоистичное блоковое мышление.