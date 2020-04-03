Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 года № 4267-КЗ "О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 25 марта 2020 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует вопросы преобразования муниципального образования город-курорт Сочи путем его разделения с согласия населения, выраженного представительным органом муниципального образования город-курорт Сочи.

Статья 1

1. Преобразовать муниципальное образование город-курорт Сочи путем его разделения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края.

2. Определить административным центром вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края город Сочи, вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края - поселок городского типа Сириус.

Статья 2

1. Представительным органом вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края является Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

Представительным органом вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края является Совет муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

2. Депутаты Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва избираются численностью 50 человек на муниципальных выборах по мажоритарной системе относительного большинства на срок полномочий пять лет.

Депутаты Совета муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края первого созыва избираются численностью 15 человек на муниципальных выборах по мажоритарной системе относительного большинства на срок полномочий пять лет.

3. Первый глава вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края избирается Городским Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на срок полномочий пять лет, и возглавляет местную администрацию.

Первый глава вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края избирается Советом муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края на срок полномочий пять лет, и возглавляет местную администрацию.

4. Первый глава вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и первый глава вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в пределах полномочий:

1) представляют соответствующее муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действуют от имени соответствующего муниципального образования;

2) подписывают и обнародуют в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

3) издают в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования;

5) обеспечивают осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Краснодарского края.

5. Полномочия органов местного самоуправления, муниципальных органов преобразуемого муниципального образования прекращаются досрочно со дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Статья 3

1. Выборы Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Совета муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края назначаются избирательной комиссией, организующей выборы соответствующего представительного органа на основании решения избирательной комиссии Краснодарского края, принятого в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Краснодарского края.

2. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляется соответствующей организующей выборы избирательной комиссией, указанной в части 1 настоящей статьи.

3. Утверждение схем избирательных округов для проведения муниципальных выборов осуществляется Городским Собранием Сочи муниципального образования город-курорт Сочи по представлению организующей выборы избирательной комиссии, указанной в части 1 настоящей статьи, в сроки и порядке, установленные федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

4. Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края, проведения местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края при наличии инициативы граждан осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

5. Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края принимается Городским Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края принимается Советом муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Статья 4

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2021 года действует переходный период преобразования муниципального образования город-курорт Сочи.

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов местного самоуправления, муниципальных органов вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края, а также проводится урегулирование иных вопросов, связанных с преобразованием.

3. До дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях осуществляют органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи.

4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов и должностных лиц местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края со дня их формирования осуществляется органами местного самоуправления, иными органами и должностными лицами местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Статья 5

1. В период со дня формирования и до 1 января 2021 года органы местного самоуправления и должностные лица вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края принимают уставы муниципальных образований, иные муниципальные правовые акты.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Краснодарского края, законам Краснодарского края и иным нормативным правовым актам Краснодарского края, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Статья 6

1. Со дня окончания формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края данные органы самостоятельно осуществляют бюджетные полномочия.

2. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края на 2021 год осуществляются органами местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Статья 7

1. Вновь образованное муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованное муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края являются правопреемниками преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи.

2. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

3. Вопросы правопреемства вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края вопросов правопреемства в отношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи или с их участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

Статья 8

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

2. Положения статей 2 и 3 настоящего Закона применяются в случае отсутствия в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления, численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованного муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и вновь образованного муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







