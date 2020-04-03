Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 года № 4268-КЗ "Об установлении границ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о наделении его статусом городского округа"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 25 марта 2020 года
Статья 1
Установить границы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края согласно карте-схеме (приложение 1) и описанию (приложение 2).
Статья 2
Наделить муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края статусом городского округа и определить его административным центром город Сочи.
Статья 3
Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:
1) город Сочи;
2) село Аибга;
3) село Алексеевское;
4) село Альтмец;
5) село Ахштырь;
6) село Барановка (Барановский сельский округ);
7) село Барановка (Волковский сельский округ);
8) село Беранда;
9) село Бестужевское;
10) село Бзогу;
11) село Богушевка;
12) аул Большой Кичмай;
13) село Варваровка;
14) село Вардане-Верино;
15) село Васильевка;
16) село Верхнеармянская Хобза;
17) село Верхнеармянское Лоо;
18) село Верхневеселое;
19) село Верхнее Буу;
20) село Верхнее Учдере;
21) село Верхнениколаевское;
22) село Верхнерусское Лоо;
23) село Верхнеякорная Щель;
24) село Верхний Юрт;
25) село Верховское;
26) село Веселое;
27) село Волковка;
28) село Волконка;
29) село Воронцовка;
30) село Высокое;
31) село Галицыно;
32) село Горное Лоо;
33) село Детляжка;
34) поселок Дубравный;
35) село Ермоловка;
36) село Зубова Щель;
37) село Измайловка;
38) село Илларионовка;
39) село Казачий Брод;
40) аул Калеж;
41) село Калиновое Озеро;
42) село Каткова Щель;
43) село Каштаны;
44) село Кепша;
45) село Краевско-Армянское;
46) село Красная Воля;
47) поселок городского типа Красная Поляна;
48) село Лесное;
49) село Липники;
50) аул Лыготх;
51) аул Малый Кичмай;
52) село Мамедова Щель;
53) село Марьино;
54) село Медовеевка;
55) село Молдовка;
56) село Монастырь;
57) аул Наджиго;
58) село Нижнее Учдере;
59) село Нижняя Шиловка;
60) село Ордынка;
61) село Отрадное;
62) село Орел-Изумруд;
63) село Пластунка;
64) село Прогресс;
65) село Разбитый Котел;
66) село Раздольное;
67) село Русская Мамайка;
68) село Семеновка;
69) село Сергей-Поле;
70) село Солохаул;
71) село Татьяновка;
72) село Третья Рота;
73) аул Тхагапш;
74) аул Хаджико;
75) село Харциз Первый;
76) село Харциз Второй;
77) село Хлебороб;
78) село Чвижепсе;
79) село Черешня;
80) село Четвертая Рота;
81) село Эстосадок.
Статья 4
Признать утратившими силу:
1) Закон Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ "Об установлении границ муниципального образования город-курорт Сочи и наделении его статусом городского округа";
2) статью 44 Закона Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1756-КЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края об установлении границ муниципальных образований";
3) статью 7 Закона Краснодарского края от 27 мая 2019 года № 4051-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев
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