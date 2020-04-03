Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 года № 4268-КЗ "Об установлении границ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и о наделении его статусом городского округа"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 25 марта 2020 года

Статья 1

Установить границы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края согласно карте-схеме (приложение 1) и описанию (приложение 2).

Статья 2

Наделить муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края статусом городского округа и определить его административным центром город Сочи.

Статья 3

Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1) город Сочи;

2) село Аибга;

3) село Алексеевское;

4) село Альтмец;

5) село Ахштырь;

6) село Барановка (Барановский сельский округ);

7) село Барановка (Волковский сельский округ);

8) село Беранда;

9) село Бестужевское;

10) село Бзогу;

11) село Богушевка;

12) аул Большой Кичмай;

13) село Варваровка;

14) село Вардане-Верино;

15) село Васильевка;

16) село Верхнеармянская Хобза;

17) село Верхнеармянское Лоо;

18) село Верхневеселое;

19) село Верхнее Буу;

20) село Верхнее Учдере;

21) село Верхнениколаевское;

22) село Верхнерусское Лоо;

23) село Верхнеякорная Щель;

24) село Верхний Юрт;

25) село Верховское;

26) село Веселое;

27) село Волковка;

28) село Волконка;

29) село Воронцовка;

30) село Высокое;

31) село Галицыно;

32) село Горное Лоо;

33) село Детляжка;

34) поселок Дубравный;

35) село Ермоловка;

36) село Зубова Щель;

37) село Измайловка;

38) село Илларионовка;

39) село Казачий Брод;

40) аул Калеж;

41) село Калиновое Озеро;

42) село Каткова Щель;

43) село Каштаны;

44) село Кепша;

45) село Краевско-Армянское;

46) село Красная Воля;

47) поселок городского типа Красная Поляна;

48) село Лесное;

49) село Липники;

50) аул Лыготх;

51) аул Малый Кичмай;

52) село Мамедова Щель;

53) село Марьино;

54) село Медовеевка;

55) село Молдовка;

56) село Монастырь;

57) аул Наджиго;

58) село Нижнее Учдере;

59) село Нижняя Шиловка;

60) село Ордынка;

61) село Отрадное;

62) село Орел-Изумруд;

63) село Пластунка;

64) село Прогресс;

65) село Разбитый Котел;

66) село Раздольное;

67) село Русская Мамайка;

68) село Семеновка;

69) село Сергей-Поле;

70) село Солохаул;

71) село Татьяновка;

72) село Третья Рота;

73) аул Тхагапш;

74) аул Хаджико;

75) село Харциз Первый;

76) село Харциз Второй;

77) село Хлебороб;

78) село Чвижепсе;

79) село Черешня;

80) село Четвертая Рота;

81) село Эстосадок.

Статья 4

Признать утратившими силу:

1) Закон Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ "Об установлении границ муниципального образования город-курорт Сочи и наделении его статусом городского округа";

2) статью 44 Закона Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1756-КЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края об установлении границ муниципальных образований";

3) статью 7 Закона Краснодарского края от 27 мая 2019 года № 4051-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края".

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







