Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Рубль в начале пятничных торгов после небольшого ослабления укреплялся к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

На 10.20 мск доллар на минимуме опускался до 76,97 рубля, евро дешевел до 83,24 рубля. После доллару и евро удалось частично отвоевать позиции. В четверг торги закончились на отметке 77,25 рубля за доллар и 83,25 рубля за евро. Индексы МосБиржи и РТС утром в пятницу слабо росли в пределах 1%.

Для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар потребуются либо дальнейшее падение котировок нефти, либо их рост выше 30 долларов за баррель Brent, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Утром в пятницу Brent стоил чуть выше 30 долларов, дорожая примерно на 2% к уровню закрытия.

Накануне цены на нефть резко взлетели после новостей о вероятном созыве встречи в формате ОПЕК+ и словах президента США Дональда Трампа о возможном сокращении добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

В пятницу министерство энергетики Азербайджана сообщило, что встреча министров ОПЕК+ состоится уже 6 апреля и пройдет в формате видеоконференции. Целью встречи станет стабилизация нефтяного рынка и, по-видимому, новая декларация о сотрудничестве. Предыдущая сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти была разорвана 6 марта и перестала действовать с апреля, что привело к сильному падению цен на нефть - с более чем 50 до временами почти 20 долларов за баррель Brent.