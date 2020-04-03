Распоряжение губернатора Курской области от 3 апреля 2020 года № 111-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг) следующие изменения:

1) текст постановления изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Ввести на территории Курской области режим повышенной готовности.

2. Временно приостановить на территории Курской области:

2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

2.3. С 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно:

2.3.1. Работу ресторанов, баров, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.3.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном Правительством Российской Федерации, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.3.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3. Ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

4. Осуществлять с 30 марта 2020 по 30 апреля 2020 года включительно перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения во временные отрезки с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 ежедневно.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, до 30 марта 2020 года предоставить откорректированные с учетом настоящего пункта расписания движения общественного транспорта в адрес комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, а также обеспечить доведение расписания движения общественного транспорта на указанный период до населения.

5. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:

5.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам горячей линии: +79207270689, +7(4712)324319.

5.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 5 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. С 26 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции лицам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к лицам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом, в Курской области.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области:

8.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

8.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

8.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8.4. Принять меры по изоляции работников, прибывших на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

8.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

8.6. Перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

9. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова):

9.1. Обеспечить возможность оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения.

9.2. Организовать работу медицинских организации с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

9.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области:

10.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным участием, по 30 апреля 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления.

10.2. При организации режима труда руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

11. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко):

11.1. Совместно с главами муниципальных районов (городских округов) Курской области рекомендовать общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, спортивным школам, расположенным на территории Курской области, провести с 19 марта по 30 апреля 2020 года включительно каникулы с возможностью дальнейшего продления.

11.2. Совместно с комитетом здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова), комитетом по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитетом строительства Курской области (Р.Ю. Денисов) рекомендовать профессиональным образовательным организациям, организациям дополнительного профессионального образования, расположенным на территории Курской области, осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным учебным планам.

12. Рекомендовать:

12.1. Руководителям образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Курской области, осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным учебным планам.

12.2. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение лицами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего распоряжения, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12.3. Организациям торговли и предприятиям, указанным в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2, предусмотреть возможность дистанционного заказа потребителями товаров и продуктов и ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов.

13. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

14. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.

15. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить по 30 апреля 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления:

15.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций.

15.2. Направление сборных команд Курской области и муниципальных образований для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.

15.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, за исключением спортивной подготовки на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

15.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением осуществления спортивной подготовки на данных объектах на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также тренировочных мероприятий профессиональных спортивных клубов.

16. Рекомендовать гражданам с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно:

16.1. Воздержаться от посещения парка "Имени 50-летия ВЛКСМ" (Боева дача).

16.2. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

17. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (О.Д. Климушин), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (М.Н. Аксенов), органам местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения.

18. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Курской области), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

19. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Такие следования (передвижения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в соответствии с порядком, установленном Администрацией Курской области;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительных органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

20. Управлению ветеринарии Курской области (С.Н. Турнаев) привлечь станции по борьбе с болезнями животных городских округов и муниципальных районов Курской области к работе по проведению санитарной обработки территорий, техники и помещений.

21. Руководителям организаций Курской области, независимо от организационно-правовой формы, совместно с главами муниципальных образований Курской области в период нерабочих дней провести дезинфекцию всех помещений административных зданий и общественных мест пребывания работников.

22. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Дедов):

совместно с главами муниципальных образований Курской области обеспечить контроль за исполнением пункта 21 настоящего распоряжения;

совместно с главами муниципальных образований Курской области организовать уборку территорий и санитарную обработку канализационных стоков медицинских организаций Курской области, отобранных для лечения граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

23. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

24. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и организаций.

25. Заместителю Губернатора Курской области И.Г. Хмелевской ежедневно представлять Губернатору Курской области доклад о ситуации с распространением в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

26. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.";

2) приложение к указанному распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт





Приложение к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг

(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 03.04.2020 № 111-рг)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







