Постановление правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.1.1. Запретить:

плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"; пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

плановую диспансеризацию населения;

плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров по направлению призывной комиссии;

плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальном центре.

1.1.2. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:

обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной формах с использованием возможностей приемных отделений стационаров;

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

1.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления Ленинградской области, имеющим подведомственные образовательные организации, а также образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области в период с 4 по 30 апреля 2020 года:

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ профессионального образования, высшего образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

обеспечить работу дежурных групп в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрией;

принять меры по приостановлению реализации образовательных программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным программам на самостоятельную подготовку;

принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3. Органам местного самоуправления Ленинградской области:

1.3.1. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", в том числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на период особого режима работы наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком).

1.3.2. Обеспечить получение обучающимися по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на период особого режима работы бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ленинградской области определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-технологической, с 4 по 30 апреля 2020 года.

1.5. Главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и утренней термометрией. Принять меры по организации образовательной деятельности в иных образовательных организациях через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

1.6. Управлению Ленинградской области по транспорту организовать работу общественного транспорта по графику, согласованному с главами администраций муниципальных районов (городского округа), в соответствии с фактическим пассажиропотоком при условии наличия у водителей средств защиты (маска, перчатки).

1.7. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.9. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.10. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961.

1.11. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.12. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Ленинградской области.

1.13. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, а также организациям, осуществляющим деятельность горнолыжных трасс, расположенным на территории Ленинградской области, приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.

1.14. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспечить запрет на посещение лесов на территории Ленинградской области, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных участков (с целью патрулирования).

1.15. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области обеспечить введение запрета на охоту и нахождение в охотничьих угодьях Ленинградской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, кроме лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования).

1.16. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.17. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Управлению делами Правительства Ленинградской области и иным органам исполнительной власти Ленинградской области обеспечить работу государственных учреждений и предприятий Ленинградской области, муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области в режиме карантина.

1.18. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.19. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области рекомендовать руководителям управляющих компаний Ленинградской области, товариществ собственников жилья Ленинградской области, жилищно-строительных кооперативов Ленинградской области и иных организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, а также руководителям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату за предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, регионального оператора по обращению с отходами в Ленинградской области, а также фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области не начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в течение трех месяцев.

1.20. Ограничить работу предприятий, организаций в строгом соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

1.21. В целях реализации положений подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" определить организации, на которые не распространяется его действие:

1) организации, при условии соблюдения карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень системообразующих организаций экономики Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области;

2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность за пределами населенных пунктов Ленинградской области, где выявлены массовые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при условии выполнения карантинных мер, применения, мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 1 к настоящему постановлению;

3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению, при условии осуществления деятельности дистанционным способом;

4) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, а также организации, предоставляющие услуги в сфере страхования ответственности при условии выполнения карантинных мер;

5) организации и индивидуальные предприниматели, расположенные вне торговых, торгово-развлекательных центров, осуществляющие продажу строительных, хозяйственных товаров, автозапчастей, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, газет и журналов при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5 метра между посетителями;

6) организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом;

7) салоны сотовой связи;

8) организации общественного питания, оказывающие услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

9) организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Ленинградской 7 области, по решению руководителя соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области.

1.22. Региональная доплата устанавливается на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации уволенным после 30 марта 2020 года признанным в установленном порядке безработными ежемесячно в следующих размерах:

7000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице до 10000 рублей;

5000 рублей - для граждан, получающих максимальное пособие по безработице.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:

2.1. Органам исполнительной власти Ленинградской области, связанным с организацией работы организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, обеспечить работу сотрудников в количестве до 50 процентов численного состава органа власти на усмотрение руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области, до 100 процентов -на усмотрение первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатора Ленинградской области, курирующих орган исполнительной власти Ленинградской области. Оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

2.2. Иным органам власти Ленинградской области обеспечить работу сотрудников в количестве не менее 10 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

2.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Ленинградской области.

3. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о нраве собственности на жилой дом и т.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

4. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больничный лист указанным категориям граждан.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206";

постановление Правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 года № 165 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206";

постановление Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2020 года № 167 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 28 марта 2020 года № 160 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206";

постановление Правительства Ленинградской области от 16 марта 2020 года № 123 "Об организации свободного посещения обучающимися учебных занятий в образовательных организациях всех форм собственности с 17 марта 2020 года в Ленинградской области";

постановление Правительства Ленинградской области" от 30 марта 2020 года № 166 "Об организации образовательной деятельности в организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессионального образования, высшего образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Перечень кодов Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) в целях реализации положений подпункта 2 пункта 1.21 постановления Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Смотрите приложение 1 к настоящему постановлению





Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Перечень кодов Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) в целях реализации положений подпункта 3 пункта 1.21 постановления Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Смотрите приложение 2 к настоящему постановлению





Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,N18.3-N18.5.

6. Новообразования** из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







