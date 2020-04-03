Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру

Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру. Об этом сообщила его супруга Виктория Ярошенко, сообщает ТАСС.

"У Кости появился кашель сухой, позавчера была температура, утром встал, вроде бы уже не было. В медсанчасть не обращается, потому что отправят в блок с зараженными", - сказала она.

При этом, по словам жены летчика, во всей тюрьме из-за коронавируса введен режим чрезвычайного положения, заключенных не выпускают на прогулки, а еду доставляют прямо в камеры.

Как отметила Виктория Ярошенко, порядка семидесяти процентов заключенных в "Данбери" уже с кашлем. "Как только поднимается температура, сразу делают тест на коронавирус. Если подтверждается, его изолируют".

Для больных коронавирусом в тюрьме выделен отдельный блок, однако попадание туда означает фактически гарантированное заражение.

Алексей Тарасов, адвокат Ярошенко, ранее заявил, что в Бюро тюрем США было отправлено ходатайство освободить Константина Ярошенко в виду того, что коронавирус может создать угрозу для его здоровья, уже подорванного многочисленными заболеваниями, полученными за время следствия и отбывания тюремного срока.

Американский суд приговорил Ярошенко в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам Ярошенко полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.