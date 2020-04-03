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03.04.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Лицензии на алкоголь и аккредитации врачей будут продлены "автоматом"

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления, согласно которому будут автоматически продлены на один год лицензии на производство и продажу алкоголя, аккредитация медицинских работников и образовательных программ, а также срок действия разрешений на строительство. Это станет еще одним регуляторным послаблением, которое поможет бизнесу пережить карантинные ограничения.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Должно быть сделано все, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на бизнес, на ведение бизнеса, в ряде случаев - и на спасение своих компаний, и все взаимодействия с административными органами были минимизированы", - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

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Автоматическое продление коснется 680 лицензий на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 65 тысяч лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, срок действия которых уже истек после 15 марта или истечет до конца 2020 года. Продление будет бесплатным (в настоящее время стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на год составляет 65 тыс. рублей).

Принятое после консультаций с Минздравом решение об автоматическом продлении аккредитации может коснуться десятков тысяч работников медицинской и фармацевтической отрасли, у которых аккредитация истекает в этом году.

Одновременно упрощается порядок лицензирования для медучреждений, которые будут бороться с распространением коронавируса. Таким клиникам, перечень которых определит Минздрав, не нужно будет тратить время и денежные средства на переоформление лицензии.

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Также планируется на год продлить регистрацию 2 тысяч лекарственных средств, которые требуют подтверждения соответствия после их первичной регистрации.

Порядок автоматического продления коснется всех разрешений на строительство со сроком действия до 1 октября 2020 года. С учетом того, что строительство многих объектов приостановлено в связи с карантинными мероприятиями, сроки действия ранее выданных разрешений могут истечь до завершения стройки, указывает Минэкономразвития.

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