Little Big выступят с онлайн-концертом в Яндекс.Эфире

Хит группы Little Big "UNO", который должен был представить Россию на "Евровидении- 2020", произвел настоящую революцию в самой нашей стране. Сидя на самоизоляции дома, люди танцуют танец Пухляша и других участников группы - именно это было вчера показано на Первом канале аккурат перед программой "Время". И вот пришла хорошая новость - теперь дома можно будет посмотреть не только одну песню группы - по поиску в Интернете. Little Big даст целый онлайн-концерт в Яндекс.Эфире.

"Skibidi", "UNO", "Faradenza", "Lolly Bomb", "I'm OK" и многие другие уже мировые хиты вошли в самый горячий сет-лист онлайн-концерта на Яндекс.Музыке. Его можно послушать уже сейчас или после трансляции со специальным промокодом на 90 дней. Промокод в подарок получат все новые пользователи Музыки, которые присоединятся к трансляции.

Подключиться к рейву, оставаясь дома, может каждый уже 11 апреля в 20:00. Онлайн-концерт будет доступен только в Яндекс.Эфире.

Однако это не единственный концерт, который предлагает в эти дни Яндекс.Эфир. Уже завтра, 4 апреля в 16:00 эксклюзивно на ресурсе пройдет онлайн-трансляция концерта "Квартирник у Смешариков". В него войдут любимые песни из детских мультиков "Смешарики" и "Летающие звери". Играть будут сами авторы музыки и песен, а также актер Сергей Мардарь, озвучивший Совунью и Кар-Карыча. Концерт покажут в Яндекс.Эфире бесплатно, его можно будет посмотреть всей семьей здесь.

А 6 апреля в 20:00 с эксклюзивным онлайн-концертом в Яндекс.Эфире выступят Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы". Музыканты представят программу "Выжить вопреки". В программе с говорящим названием будут исполнены хиты легендарной группы. Кроме того, музыканты планируют представить слушателям новые композиции - концертные премьеры песен "Казино" и "Гопник". Выступление пройдет в домашней студии "Ночных снайперов" и будет посвящено не только поклонникам группы, но и каждому, кто сейчас остается дома.

Выступление Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" можно будет посмотреть здесь.