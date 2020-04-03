Лукашенко призвал аграриев быть активнее, а бизнес заботиться о людях

Ход весенних полевых работ и использование в хозяйствах Беларуси современной технологии выращивания крупного рогатого скота оценил Александр Лукашенко во время рабочей поездки 3 апреля в Смолевичский район Минской области. Об этом сообщает его пресс-служба.

В программу президента входило посещение молочно-товарной фермы и мясоперерабатывающего завода. Их объединяют, констатируют обозреватели, принадлежность к группе компаний, которые специализируются в сфере животноводства и производства комбикормов, а также разработки и выпуска дезинфицирующих препаратов. Кроме того, Лукашенко ознакомился с деятельностью еще одной компании по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы.

Прежде всего, учитывая раннюю весну, глава государства обратил внимание руководителей региона на необходимость более активно заниматься полевыми работами. "Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать", - предупредил он районное начальство.

Говоря об критериях оценки работы местных руководителей, Лукашенко напомнил в очередной раз, что они должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств. "Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были", - пояснил логику действий глава государства.

Сделал акцент Лукашенко и на эффективном участии бизнеса в развитие близлежащих сельских населенных пунктов. И тогда "мы всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное - человек", - подчеркнул он.

Кстати, президент поручил нарастить в стране производство и гречневой крупы. В прежние годы, пояснили ему, страна закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное приходилось импортировалось. Однако, доложили Лукашенко, в последнее время возникли определенные трудности с поставками.