Президент Беларуси продлил на неделю школьные каникулы

Весенние каникулы у белорусских школьников, а их свыше одного миллиона, заканчиваются на этой неделе. А уже с понедельника, 6 апреля, должна была стартовать последняя ученическая четверть. Но родительские чаты, по сообщениям местных изданий, наполнены призывами отложить поход своих детей в связи глобальной угрозой коронавируса.

В пятницу первый сигнал по затронутой обществом теме был получен от белорусского лидера. Прежде всего, Александр Лукашенко дал понять, что "требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно", добавив, что не согласен с тем, что "ребенка надо изъять из детского сада или школы, продлив каникулы". Но, заявил он, "мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. Коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет", - сказал глава Беларуси, позицию которого цитирует 3 апреля его пресс-служба.

Кроме того, продолжил он, дети на каникулах фактически прожили неделю в определенной среде. "Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг", - резюмировал президент.

Он считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом. Анализ ситуации с точки зрения статистики, отметил Лукашенко, предстоит во вторник, 7 апреля, но уже сегодня известно, что в стране "идет общее падение смертей и заболеваемости по легким", - констатировал он. В этой связи он призвал людей не паниковать и подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры. "Что надо делать, мы знаем", - резюмировал президент.