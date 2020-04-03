Марат Хуснуллин: Регионы переоборудуют существующие больницы к борьбе с коронавирусом

Правительство РФ, по его словам, рассматривает и возможность строительства модульных инфекционных центров в разных регионах страны: "Мы хорошо понимаем опыт Москвы, которая сейчас этим активно занимается, и при необходимости быстро развернем строительство", - сказал вице-премьер.

Напомним, в поселении Вороновское в новой Москве уже строится инфекционный центр для заразившихся коронавирусом. Больница площадью около 70 тысяч кв.м займет территорию в 43 га. Она будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.