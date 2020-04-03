Марат Хуснуллин считает возможным страхование строителей от коронавируса

Правительство РФ рассмотрит возможность введения страхования для рабочих-строителей от коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Давайте посмотрим и страхование, - сказал он журналистам. - Возможно, есть смысл этим заниматься. Только надо понимать, как страховые компании сейчас в этой ситуации будут себя вести, потому что риски очень большие. То есть стоимость страхования будет достаточно высокой.

Обсудить этот вопрос Хуснуллин планирует на штабе, где рассматриваются все предлагаемые меры поддержки строительной отрасли в России.