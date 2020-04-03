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03.04.2020 15:00
Рубрика: Экономика

Марат Хуснуллин: Стройки с мигрантами не нужно останавливать

Текст: Любовь Проценко

Стройки, на которых работают мигранты, останавливать не нужно. Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, к такому выводу пришло правительство РФ.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, работает мигрантов в регионах, - сказал он журналистам. - В основном это жители бывших советских республик и стран СНГ. В сегодняшней ситуации многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты. Поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики, стройку не останавливать, потому что они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", - сказал Хуснуллин.

По его мнению, необходимо, чтобы на стройплощадках были отдельные бытовки. Это позволит изолировать заболевших, если они появятся:

- У них нет квартир, где они могут самоизолироваться. Тяжелыми случаями займутся больницы, а вот легкие можно лечить на объектах изолированно, если обеспечить проживание и нахождение с оказанием медицинской помощи на месте.

Экономика Недвижимость Правительство Вице-премьеры Распространение коронавируса COVID-19

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