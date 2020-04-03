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03.04.2020 15:06
Рубрика: Общество

Медики рассказали, как уберечь сердце в режиме самоизоляции

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Любой инфекционно-воспалительный процесс способен приводить к обострению хронических заболеваний сердца и сосудов. Однако есть способы, как уберечь сердце даже в режиме самоизоляции.

Фото: iStock
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Для профилактики сердечникам на изоляции врачи советуют заняться посильными упражнениями - в виде уборки квартиры или дома.

"Например, ежедневная уборка - это тоже физическая нагрузка. В качестве дополнительной меры можно выполнять не только утреннюю гимнастику, но и дополнительно повторять упражнения из нее в течения дня - днем и вечером. Это могу быть наклоны, повороты. Можно выполнять на стуле упражнения, если тяжело стоять", - заявил aif.ru доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

Главное условие - свежий воздух и проветривание помещений. Кроме того, сердечникам следует изменить рацион питания и пить до полутора литров воды в сутки, особенно людям старше 65 лет.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Есть следует небольшими порциями, и каждый следующий прием пищи не ранее, чем через три часа после предыдущего. Порции следует уменьшить, на обед, например, рекомендуется ограничиваться либо супом, либо вторым", - ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова.

И главное. Медики настоятельно рекомендуют - строго принимать плановые препараты, проводить самоконтроль за измерением атмосферного давления, пульса и температуры тела. В случае ухудшения самочувствия следует немедленно вызвать врача на дом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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