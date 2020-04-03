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Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений

Текст:   Антон Благовещенский
03.04.2020,  
13:51
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10. Для реализации своих идей софтверный разработчик активно набирает новых сотрудников.

Как пишет Windows Latest, речь идет о следующих изменениях:

- более надежная система уведомлений, которая будет работать как с "родными", так и со сторонними приложениями;

- улучшенная версия индексатора, которая будет поддерживать Windows Search и File Explorer и позволит быстро находить файлы и другую информацию;

- улучшенная поддержка общего буфера для устройств Microsoft и Windows-управляемых.

Миллиард пользователей Windows оказались в опасности

Помимо этого, на конец апреля 2020 года запланировал выход апдейта 20H1, который также содержит два важных нововведения. Первое: Windows будет занимать меньше места. Второе: операционная система станет меньше нагружать процессор.

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