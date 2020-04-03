Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

Минфин в период с 7 апреля по 12 мая продаст валюту в эквиваленте 77,8 млрд рублей, или 3,5 млрд рублей в день.

Эти операции проводятся в рамках бюджетного правила. Вплоть до 6 марта Банк России покупал валюту для Минфина на "дополнительные" нефтегазовые доходы (когда цена нефть превышала 42,4 доллара за баррель), и впоследствии она зачислялась в Фонд национального благосостояния, в котором по состоянию на 10 марта накопилось 12,2 трлн рублей.

После распада сделки ОПЕК+ и ухода нефтяных цен гораздо ниже "отсечки" в 42,4 доллара операции по покупке валюты сменились на операции по ее продаже - тем самым бюджету компенсируются недополученные доходы, а рубль получает необходимую поддержку.

В дополнение к регулярным операциям Банк России в марте начал дополнительные продажи валюты для конвертации средств в рамках сделки по передаче контроля над Сбербанком правительству. Эти дополнительные операции производятся при нахождении нефтяных котировок ниже 25 долларов за баррель.

На фоне падения нефтяных цен совокупный объем интервенций Банка России вырос в последние дни с 13,3 до 15,8 млрд рублей в день.