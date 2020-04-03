Минфин напомнил о том, что коронавирус является форс-мажором при госзакупках

Коронавирус может считаться обстоятельством непреодолимой силы при неисполнении обязательств по контракту, связанному с закупками. Об этом говорится в совместном разъяснении Минфина, МЧС и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Из него следует, что если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло из-за распространения коронавирусной инфекции, то сторона освобождается от уплаты неустойки, штрафов и пеней.

Форс-мажором могут считаться и меры, принятые в России и других странах для предотвращения распространения вируса. "Поставщик вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки", - уточняется в разъяснении ведомств, опубликованном на сайте Минфина.

Кроме того закупки, необходимые для оказания медицинской, гуманитарной помощи, ликвидации чрезвычайной ситуации, могут проводиться у единственного поставщика, если применение конкурентных процедур требует временных затрат и в сложившейся ситуации нецелесообразно.