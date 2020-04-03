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03.04.2020 22:13
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь просит снизить качество видео для уменьшения нагрузки на сети

Текст: Юлия Кривошапко

Минкомсвязь разослала интернет-компаниям письмо с просьбой не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

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Длинные выходные и увеличение числа людей, которые проводят много времени дома, привели к росту нагрузки на сети связи. Переход абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению, отмечают в Минкомсвязи.

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Интернет-компаниям ведомство рекомендует временно отключить на сайтах и в приложениях функционал автоматического воспроизведения аудиовизуального контента, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео контента на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей на квадратный дюйм при просмотре через веб-браузеры.

О принятых мерах участники рынка должны проинформировать Минкомсвязь до 15 апреля.

Ранее некоторые сервисы уже снизили качество видео, чтобы избавить сети от повышенной нагрузки. Такие меры, в частности приняли крупнейший видеохостинг YouTube и американский стриминг-сервис Netflix.

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