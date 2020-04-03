Минкомсвязь рассказала о правилах выдачи больничных вернувшимся в РФ

Эти тепловизоры сейчас - главное оружие против вируса. Высокая температура - основание для обследования в больнице. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за границы и заполняют форму для регистрации прибытия, получают больничный лист автоматически, напоминает Минкомсвязь. Таким образом, гражданам не нужно лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов.

После возвращения на Родину перед прохождением пограничного контроля все россияне заполняют форму на Едином портале госуслуг, в которой указывается, в том числе место работы или учебы, а также адрес, по которому они будут находиться во время карантина. Также заявители подтверждают согласие на получение больничного.

Затем эта информация передается в Фонд социального страхования России. После проверки и подтверждения данных электронный больничный загружается в личный кабинет на Едином портале госуслуг.