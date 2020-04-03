Минобороны начало перебрасывать в Сербию военных специалистов и медтехнику

В Минобороны РФ сообщили, что этот борт доставит на аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда, передовую группу военных медиков и специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. С собой они везут современное оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

В ведомстве уточнили, что создать авиационную группировку для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции распорядился министр обороны России Сергей Шойгу. Эту операцию наши военные проводят по поручению президента РФ Владимира Путина.

В минобороны корреспонденту "РГ" сказали, что на подмосковном аэродроме "Чкаловский" собрали в готовности к переброске в Сербию армейскими транспортными самолетами Ил-76 в общей сложности восемь врачебно-сестринских бригад. Все они оснащены современным медицинским оборудованием и имуществом.

К перелету на Балканы также готов отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Это подразделение предназначено для проведения дезинфекционных работ. В Сербию наши военные взяли комплексы анализа патогенных материалов. Для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений их снабдили необходимым запасом дезинфектантов.

"Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники", - заявили в Минобороны России.

О том, что российские специалисты и медицинская помощь прибудут в Сербию уже в пятницу, президент страны Александр Вучич сообщил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. "Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России", - уточнили в пресс-службе Кремля.

А в минувшую среду российский тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил медицинскую помощь в Нью-Йорк. На борту были ящики с индивидуальными средствами защиты и медицинским оборудованием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что половину стоимости этого гуманитарного груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций.

Этот перелет был организован после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Позже Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, объяснил, что предлагая американским коллегам помощь, Путин исходил из тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке и того, что когда производители медицинского оборудования и материалов в США "наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью".