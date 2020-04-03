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03.04.2020 00:05
Рубрика: Общество

Братья и слава

4 апреля 1945 года Красная Армия освободила столицу Словакии Братиславу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
Минобороны России опубликовало очередную партию рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства. На этот раз они касаются освобождения Братиславы от немецко-фашистских оккупантов.
Братиславско-Брновская наступательная операция. 25 марта - 5 мая 1945 года. Фото: РИА Новости Братиславско-Брновская наступательная операция. 25 марта - 5 мая 1945 года. Фото: РИА Новости
Братиславско-Брновская наступательная операция. 25 марта - 5 мая 1945 года. Фото: РИА Новости

К 75-й годовщине этой исторической даты на интернет-портале Минобороны России открылся новый мультимедийный раздел. Его посетители смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами - боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотодокументами.

Фото: wikipedia.org
Как 75 лет назад советская армия взяла штурмом столицу Словакии

Особый интерес у интернет-пользователей вызовет шифртелеграмма, в которой еще до начала Братиславско-Брновской наступательной операции Верховному Главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину докладывалось, что две словацкие дивизии готовы выступить навстречу фашистам с целью соединения с Красной Армией.

Освобождение Братиславы - заслуга войск 2-го Украинского фронта. Помимо наземных и воздушных сил в операции были задействованы корабли Дунайской флотилии.

При этом вести боевые действия приходилось на сложном театре военных действий - со множеством рек и каналов. Немецкое командование рассчитывало остановить наступающие советские войска, использовав для этого выгодные естественные рубежи. Вражеские соединения и части занимали заранее подготовленные оборонительные полосы, построенные с использованием горных кряжей и большого числа рек (Грон, Нитра, Морава). В городах практически каждая улица перегораживалась баррикадами, которые должны были остановить продвижение советской бронетехники.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

Братислава была освобождена благодаря тактическому превосходству командования Красной Армии. Фото: Министерство обороны РФ

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Фото: Getty Images
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Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии. "Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

"Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6-8-14 самолетов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск", - указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

Немаловажно, что операцию советские войска провели при незначительном превосходстве в живой силе. Победа была достигнута, прежде всего, за счет нестандартных тактических и оперативных действий, накопленного за годы войны опыта по прорыву сильных вражеских укреплений, превосходства советских войск в технике и вооружении, таланта военачальников, мужества и отваги бойцов.

Стоит отметить, что командование 2-го Украинского фронта строго требовало минимизировать свои потери, нанеся при этом врагу наибольший урон.

Фото: РГАКФД АРХ. No 0-92856
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4 апреля советские войска, ведя ожесточенные уличные бои, к 18.00 полностью очистили от противника столицу Словакии, сообщается в журнале боевых действий 7-й гвардейской армии.

В этот же день, согласно приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Сталина, Москва салютовала доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за столицу Словакии, были представлены к присвоению наименования "Братиславских" и награждению орденами.

В этот же день, согласно приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Сталина, Москва салютовала доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за столицу Словакии, были представлены к присвоению наименования "Братиславских" и награждению орденами.

В этот же день, согласно приказу Иосифа Сталина, Москва салютовала войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за столицу Словакии, были представлены к присвоению наименования "Братиславских" и награждению орденами.

Особое место среди рассекреченных документов занимают свидетельства зверств, творимых фашистами в словацкой столице в годы оккупации.

"Из противотанкового рва и двух ям извлечено 536 трупов. Все тела имели следы пулевых ран, а также следы пыток, ранения тупым оружием, переломы верхних и нижних конечностей… Среди расстрелянных - 45 женщин, 30 детей от трехдневного возраста до 10 лет, 30 стариков", - говорится в акте о зверствах в Банска-Быстрице.

Как отмечается в архивном документе, жители Братиславы встречали Красную Армию с радостью и благодарностью: "Население видит в Красной Армии освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Многие словаки выражают свои чувства благодарности нашим военнослужащим, родство словацкого и русского языков позволяет военнослужащим и местным жителями объясняться между собой. В годы венгерской оккупации словацкое население подвергалось насильственной модьяризации, венгры ущемляли не только национальные, но и материальные интересы словацкого населения".

В донесении о положении в Братиславе также сообщается, что город был взят стремительно и в короткий срок, благодаря чему население избавлено от тех трудностей, которые выпали на долю жителей Будапешта.

При помощи Красной Армии Братислава восстанавливалась быстрыми темпами: была дана вода, в краткие сроки решился вопрос о пуске электростанции, было восстановлено движение по дорогам, ведущим в город. Отмечается, что в городе осталась не только интеллигенция среди словаков, но даже немцы, не скомпрометированные связями с нацистами.

Фото: Евгений Халдей / РИА Новости
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В июле 1945 года в целях обеспечения продовольствием населения Братиславы советским военным командованием в распоряжение городского самоуправления было выделено необходимое количество продуктов питания, а с 25 июля открыта торговля продуктами по карточкам.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Братиславы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Потери 2-го Украинского фронта в операции составили 79 596 солдат и офицеров, из них 16 933 человека - безвозвратные. Точных данных о немецких потерях - нет.

На территории Словакии находится около 160 захоронений советских воинов, павших при освобождении страны от фашизма. Словаки заботятся о могилах наших воинов. На военных кладбищах, в отдельных братских и одиночных могилах захоронено свыше 60 тысяч советских солдат. В Братиславе - 7 тыс. советских воинов. В память о наших соотечественниках установлено около 100 памятников, мемориальных досок и других памятных знаков.

В Минобороны отметили, что публикация рассекреченных документов об освобождении Братиславы является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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