Минпросвещения: Колледжи и техникумы завершат учебный год по графику

Минпросвещения направило в регионы новые методические рекомендации для организации обучения в колледжах и техникумах. Прежде всего они касаются выпускников, которые в этом году должны получить диплом.

О чем говорится в документе? Образовательные организации заканчивают учебный год по ранее запланированному графику. Рекомендуется организовать учебный процесс так, чтобы выпускники совмещали подготовку выпускной квалификационной работы, подготовку к экзаменам - с прохождением производственной практики. Причем на "удаленке". Для некоторых ребят - тех же айтишников - это будет вполне реально.

- При наличии технической возможности образовательные организации обеспечивают прохождение производственной практики с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, - говорится в документе.

А тех студентов, кто пройти практику онлайн не сможет, рекомендуется перевести на индивидуальный учебный план. Тогда строки практики в пределах образовательной программы можно будет сдвинуть, перевести студента на ускоренное обучение.

Чтобы это все "провернуть", в колледже должны принять локальный нормативный акт о переводе студентов на индивидуальный учебный план. Основание для такого перевода - карантин.

Кстати, государственную итоговую аттестацию, защиту выпускных и дипломных работ, проведение демонстрационного экзамена колледжам тоже рекомендуется проводить с помощью дистанционных технологий. При этом образовательная организация должна обеспечить идентификацию личности обучающихся и контроль за соблюдением требований, установленных на экзаменах.

- Если обеспечение дистанционного формата работы невозможно, сроки проведения итоговой аттестации могут быть установлены по завершении сложной эпидемиологической ситуации, - подчеркнули в министерстве просвещения.