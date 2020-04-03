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03.04.2020 17:16
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Колледжи и техникумы завершат учебный год по графику

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения направило в регионы новые методические рекомендации для организации обучения в колледжах и техникумах. Прежде всего они касаются выпускников, которые в этом году должны получить диплом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О чем говорится в документе? Образовательные организации заканчивают учебный год по ранее запланированному графику. Рекомендуется организовать учебный процесс так, чтобы выпускники совмещали подготовку выпускной квалификационной работы, подготовку к экзаменам - с прохождением производственной практики. Причем на "удаленке". Для некоторых ребят - тех же айтишников - это будет вполне реально.

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- При наличии технической возможности образовательные организации обеспечивают прохождение производственной практики с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, - говорится в документе.

А тех студентов, кто пройти практику онлайн не сможет, рекомендуется перевести на индивидуальный учебный план. Тогда строки практики в пределах образовательной программы можно будет сдвинуть, перевести студента на ускоренное обучение.

Чтобы это все "провернуть", в колледже должны принять локальный нормативный акт о переводе студентов на индивидуальный учебный план. Основание для такого перевода - карантин.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Кстати, государственную итоговую аттестацию, защиту выпускных и дипломных работ, проведение демонстрационного экзамена колледжам тоже рекомендуется проводить с помощью дистанционных технологий. При этом образовательная организация должна обеспечить идентификацию личности обучающихся и контроль за соблюдением требований, установленных на экзаменах.

- Если обеспечение дистанционного формата работы невозможно, сроки проведения итоговой аттестации могут быть установлены по завершении сложной эпидемиологической ситуации, - подчеркнули в министерстве просвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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