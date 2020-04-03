Мишустин: Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не пройден

"Нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию", - предупредил глава кабмина в ходе совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Правительство принимает все меры, чтобы затормозить распространение инфекции, в том числе по поддержке системы здравоохранения. В частности, дано поручение удвоить количество койко-мест, оснастить их всем необходимым оборудованием.

"Неделю назад, исходя из подготовленных регионами расчетов, мы выделили более 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах", - напомнил премьер. Министерство финансов довело средства до субъектов Федерации, но теперь, заметил Михаил Мишустин, руководители некоторых регионов жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приему больных.

"Такое отношение недопустимо, - заявил он. - Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца".