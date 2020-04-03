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03.04.2020 13:31
Рубрика: Экономика

Мошенники стали пользоваться интересом заемщиков к кредитным каникулам

Текст: Юлия Кривошапко
В России на фоне сложной финансовой ситуации активизировались мошенники, которые пытаются обмануть столкнувшихся с трудностями заемщиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во-первых, становится больше фирм-однодневок, которые обещают заемщикам за определенную плату решить вопрос с прощением банковских кредитов.

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Во-вторых, появляются мошенники, которые пользуются тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Так они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях. О существовании такой схемы клиентов предупредил банк ВТБ.

Там напомнили, что все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется. Клиенту после этого придется выплатить свой долг в полном объеме - вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, так как информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй.

Экономика Финансы Банки Распространение коронавируса COVID-19 Рынок кредитования

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