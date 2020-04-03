Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов

Россия оказывает помощь Беларуси в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, Москва направила Минску 10 тысяч тест-систем для выявления COVID-19 и оплатит возвращение жителей республики из столицы Индии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем", - сказал дипломат.

Он добавил, что тест-системы вывезла из Москвы в Минск одна из белорусских компаний на рефрижераторе. В субботу груз встретит государственный санитарный врач Беларуси.

"Это добрый знак того, что мы неизменно и в добрый день, и когда беда стучится в наш дом, оказываемся с гражданами братской страны, с руководством республики во взаимодействии", - приводит слова Мезенцева РИА Новости.

Он также сообщил, что Россия профинансирует авиаперелет по маршруту Минск-Дели-Минск, чтобы в республику из Индии могли вернуться ее граждане. Это связано с тем, что многие белорусские туристы приобретали путевки в третьи страны с вылетом из Москвы. Сейчас по понятным причинам у них возникли трудности с возвращением.

"Финансовые средства были оперативно перечислены и уже пришли на счета компании "Белавиа". Это обеспечит вылет 107 граждан Беларуси на родину", - приводит слова дипломата ТАСС.

Вылет запланирован на 5 апреля, прибытие самолета ожидается в ночь на 6 апреля.